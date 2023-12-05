Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, Jude Bellingham'ın olumlu sözlerine karşılık verdi.

Real Madrid'de üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü resmî maça çıkamayan Arda Güler, Los Blancos'un yıldızlarını kısa zamanda büyüledi.

Takımdaki oyuncular sık sık genç futbolcunun yeteneklerinden söz ederken, en son Jude Bellingham millî futbolcuyu övdü.

Jude Bellingham, Arda Güler hakkında ne dedi?

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İngiliz orta saha, süper solakla ilgili verdiği demeçte, "Arda Güler bir sonraki Golden Boy ödülünün sahibi olabilir. Bu konuda üç isim söyleyeceğim. Birincisi, bir fenomen olan Arda Güler, onu antrenmanlarda izliyoruz ve ondan çok memnunuz. Sonra Borussia Dortmund'dan eski takım arkadaşım Jamie Bynoe-Gittens. Ve son olarak kardeşim Jobe" yorumunu yaptı.

Arda Güler ne yanıt verdi?

Defensa Central'de yer alan habere göre Arda, Bellingham'ın bu övgü dolu sözlerinin ardından yıldız futbolcuya aynı şekilde karşılık verdi.

Genç orta saha, mevkidaşı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Topla oynarken bir dahi... Ama saha dışında da en az onun kadar iyi, hatta daha iyi."

Real Madrid, La Liga'nın 16. haftasında 9 Aralık'ta Real Betis ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Henüz sakatlığını tamamen atlatamayan Arda Güler'in bu karşılaşmada da kadroda olması beklenmiyor.