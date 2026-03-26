Arda Güler'den ne muhteşem bir asist! Türkiye, Romanya'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası hayallerini sürdürüyor

Türkiye, Dünya Kupası elemeleri play-off'larında finale yükseldi. Romanya ile oynanan yarı final maçında, Arda Güler'in muhteşem pasının ardından Ferdi Kadioglu ikinci yarıda 1-0'lık skoru belirleyen golü attı.

53. dakikada, Premier Lig kulübü Brighton & Hove Albion'dan Ferdi Kadioglu, kısa bir sprintin ardından attığı sert şutla Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya'ya karşı 1-0'lık skoru belirledi. Ancak golün belirleyici unsuru, Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in muhteşem asistiydi. Güler, orta sahanın sağından Kadioglu'na ceza sahasına doğru milimetrik bir pas gönderdi.

O ana kadar oldukça sakin geçen ve Türkiye'nin daha fazla top hakimiyetine sahip olmasına rağmen çok fazla gol şansı bulamadığı maçta, bu gol Türkiye için açılış golü oldu. Türkler 1-0'lık skoru koruyarak maçı tamamladı ve finalde Slovakya ile Kosova arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.

