Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Salı akşamı Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan Real Madrid-PSV maçının ilk yarısında, Hollanda ekibi lehine verilen penaltı hakem kararlarıyla ilgili tartışmalara yol açtı.

Reklam

Real Madrid'in orta saha oyuncusu Aurélien Tchouaméni, topa ulaşmaya çalışırken ceza sahası içinde PSV oyuncusu Sven Mijnans'ın ayağına basınca pozisyon video yardımcı hakem "VAR" tarafından incelemeye alındı. Norveçli hakem Espen Eskås, VAR ekranına giderek penaltı kararı verdi.

Hakem kararları konusunda uzmanlaşmış "Archivo VAR" hesabı ise "X" platformu üzerinden pozisyonla ilgili tartışmalara son noktayı koydu ve hakemin PSV lehine penaltı kararının doğru olduğunu belirtti.

Hırvat oyuncu Ivan Perišić, 32. dakikada penaltıyı başarıyla kullanarak gole çevirdi ve Hollanda ekibini Real Madrid karşısında öne geçirdi.

İlk yarı, eflatun-beyazlıların evinde PSV'nin Real Madrid karşısındaki 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Reklam Reklam

Bu maç öncesinde Real Madrid, 12 puanla (tam puan) puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor ve lider Paris Saint-Germain'in yalnızca averajla gerisinde bulunuyordu. PSV ise 4 puanla 25. sıradaydı.