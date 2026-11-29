Premier Lig'de bu akşam (Pazar) oynanan Arsenal maçının son dakikalarında Manchester City lehine penaltı verilmemesi büyük tartışmalara yol açtı.

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Pozisyon uzatma dakikalarında yaşandı. Manchester City'nin kullandığı kornerde yükselen Joško Gvardiol'un kafa vuruşu, ceza sahası içinde Viktor Gyökeres'in eline çarptı. Manchester City oyuncuları, Gyökeres'in ağlara gitmekte olan topu engellediğini öne sürerek penaltı talep etti.

Video yardımcı hakem sistemi pozisyonu incelemek için devreye girdi ve hakem, bir ihlal olup olmadığını teyit etmek için VAR odasıyla iletişime geçti. Ancak hakemlerin, Gyökeres'in topla buluşmaya çalışırken kolunun doğal pozisyonda olduğuna karar vermesinin ardından nihai karar, oyunun devam etmesi ve penaltı verilmemesi oldu.

Premier Lig Maç Merkezi kararı savunmakta hiç vakit kaybetmedi ve yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hakemin, Gyökeres'in olası elle oynaması nedeniyle Manchester City'ye penaltı vermeme kararı kontrol edildi ve Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından onaylandı."

Ayrıca hakem ile VAR'daki yardımcısı arasındaki konuşmayı gösteren yazılı bir döküm de yayımlandı.

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Hakem John Brooks, "Top ele çarpmış olabilir, kasıtlı olduğunu düşünmüyorum" dedi. VAR hakemi Darren England ise "Sol el, sol el, içeri doğru katlanmış" yanıtını verdi.

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Öte yandan hakem kararları konusunda uzmanlaşmış Archivo VAR, söz konusu pozisyonla ilgili büyük bir sürpriz ortaya attı.

Archivo VAR, X hesabından yaptığı paylaşımda elle oynamanın gerçekleştiğini ve penaltı verilmesi gerektiğini, ancak hakemlerin bunun olmaması için kabul ettiği başka bir neden bulunduğunu vurguladı.

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Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Gyökeres'in elle oynaması nedeniyle penaltı var mı? Cevap: Hayır."

Açıklamanın devamında şöyle denildi: "Arsenal oyuncusunun elle oynaması açıkça cezayı gerektirse de öncesinde Guehi'nin kaleci David Raya'ya yaptığı bir faul var."

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Archivo VAR şöyle ekledi: "Manchester City oyuncusu, kaleciyi topa ulaşmaktan ve top için mücadele etmekten alıkoymak amacıyla onu engelliyor ve tutuyor."

Archivo VAR ayrıca Arsenal oyuncusu Bruno Guimarães'in 53. dakikada Belçikalı Jérémy Doku'yu saçından çekmesinin ardından kırmızı kartı hak ettiğini öne sürdü.

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Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "VAR, Bruno Guimarães'in oyundan atılmasını görmezden geldi. Arsenal oyuncusu, bir kontra atakta yumruğunu sıkarak Doku'yu saçından tutuyor."

Archivo VAR sözlerini şöyle tamamladı: "Bu doğrudan kırmızı kart. Pozisyonda belirleyici olan, Bruno'nun rakibinin saçını tuttuktan sonra elini sıkması."

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Manchester City'nin açıklaması

Manchester City, Arsenal karşısındaki maçın bitiş şeklini kabullenemedi . 2-2 sona eren heyecanlı mücadelede galibiyeti elinden kaçıran ekip, oyuncuların, teknik ekibin ve taraftarların öfkesini ateşleyen bir dizi hakem kararına sert tepki gösterdi ve yetkililerden yaşananlara ilişkin net açıklamalar talep etmek için resmi bir adım attı.

Kulüp, resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Arsenal'e karşı oynanan maçta verilen birçok hakem kararından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz." Açıklamada ayrıca şöyle denildi: "Pazartesi günü İngiltere Profesyonel Hakemler Birliği'ne (ProRef) resmi bir mektup göndererek hem sahadaki karar alma süreci hem de VAR kullanımı açısından maçtaki kilit kararlara ilişkin kapsamlı bir açıklama talep edeceğiz."

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Manchester City, hakem kurulundan ayrıntılı bir yanıt beklediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Kulübün, oyuncularımızın ve taraftarlarımızın çıkarlarını temsil etmeye ve savunmaya devam edeceğiz."