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Milan ile Archie Brown arasındaki çalkantılı hikâye beklenmedik bir yöne evrilebilir. 2025 yazında transferin eşiğine gelen İtalyan kulübü ile İngiliz kanat oyuncusunun yolları yakın gelecekte yeniden kesişebilir.

Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki oyuncu, Amorim'in takımının transfer piyasasında çözüm aradığı mevkide yükselişteki isimlerden biri olduğunu kanıtlıyor. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Brown'a makul bir bedelle ulaşmak da mümkün. Sözleşmesinde, hem kış hem de yaz transfer döneminde kullanılabilecek 23 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

2002 doğumlu oyuncu hakkında şimdiden birçok kulüp bilgi aldı. Özellikle Premier Lig'den Liverpool ve Chelsea ilk temasları kurarken onlara Atletico Madrid de katıldı. Ayrıca Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'ın 13 milyon sterlinlik teklifini reddettiği belirtiliyor. Bir buçuk yıl önce sonuçlanmayan transferi bu kez tamamlamak isteyen Milan'ın da devreye girdiği ifade ediliyor.

2025 yazında, Birminghamlı oyuncu Gent'teki çıkışının ardından transfer döneminin öne çıkan isimlerinden biri olmuştu. Milan'a transferi kesinleşmiş gibi görünürken işler tersine dönmüş, Türk kulübü süreci kendi lehine çevirerek oyuncuyu yaklaşık 8 milyon avroya kadrosuna katmış ve ona bir yıllık uzatma opsiyonu içeren, 2028'e kadar geçerli bir sözleşme imzalatmıştı.

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Milan'la oyuncunun tanıtım videosunda alay edilmişti. Video, Mourinho'nun o dönem çalıştırdığı takımın sosyal medya hesaplarında yayımlanmıştı. Furlani ve Tare, Brown'a çok inanıyor ve onu Milano'ya getirmek için son ana kadar uğraşıyordu. Hatta özel uçak göndererek oyuncuyu havalimanında tutmaya çalışmışlardı. Ancak sonunda Brown'ın tercihi belirleyici olmuş ve oyuncu İstanbul'a gitmişti.

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“Milan'la anlaşma neredeyse tamamlanmıştı. Yola çıkmaya hazırdım. Ama gece Fenerbahçe başkanından bir telefon aldım. Her şey değişti. Gösterdiği tutku, vizyonu... Karar vermemi kolaylaştırdı. Fenerbahçe'ye gelmem gerektiğini biliyordum,” demişti İngiliz oyuncu.

Bu, Brown'ı Theo Hernandez'in halefi olarak gören Milan için ağır bir darbeydi. Amorim'in Bartesaghi'ye pek güvenmemesi ve o yaz Brighton'dan 17 milyon avro artı 2 milyon avro bonus karşılığında gelen Estupinan'ın yetersiz performansı nedeniyle o boşluk hâlâ doldurulmuş değil.

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Brown, Türkiye'deki bir buçuk yılında kalitesini doğruladı. Piyasa değerinin 18 milyon avroya yükselmesi de bunu gösteriyor. Bu sezon şimdiden 17 maçta 3 gol ve 2 asiste ulaştı. Fenerbahçe'nin kilit isimlerinden biri olan Brown, Şampiyonlar Ligi'nde her maça ilk 11'de başladı. Bu organizasyonda 2 gol ve 1 asistle öne çıktı; Roma ve Liverpool'a gol attı. Zor bir başlangıcın ardından Şampiyonlar Ligi lig aşaması sıralamasında 16. sıraya yükselen Fenerbahçe'nin toparlanmasında belirleyici rol oynadı.