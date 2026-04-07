Real Madrid’in Fransız orta saha oyuncusu Aurélien Tchouaméni’nin, cezalı duruma düşmesi nedeniyle Bayern Münih’e karşı rövanş maçında forma giymeyeceği kesinleşti.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında “Santiago Bernabéu” Stadyumu’nda iki takım arasında oynanan karşılaşmanın 36. dakikasında Tchouaméni sarı kart gördü.

Uyarı, Tchouaméni’nin ceza sahası çizgisi üzerinde Bavyera ekibinin oyuncusu Joshua Kimmich’e sert bir müdahalede bulunması nedeniyle geldi.

Şunu da okuyun:

Fransız yıldız, gelecek hafta Münih’te oynanması planlanan kritik rövanş maçında Álvaro Arbeloa’nın elinin altında olmayacak; bu da büyük maçlarda orta sahada Tchouaméni’nin yanı sıra Fede Valverde, Arda Güler ve Thiago Bitarsh’tan oluşan dörtlüye güvenmeyi tercih eden İspanyol teknik adamın planlarını zorlayacak.

Arbeloa bu dörtlüye Manchester City ve Atlético Madrid maçlarında güvenmiş, ardından bunu Bayern Münih’e karşı da tekrarlamıştı.