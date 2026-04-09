Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, Barcelona’nın şikâyetlerine ilişkin bir soruya muğlak bir yanıt vererek hakemlik konusunda tartışma yarattı.

Dün akşam Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında oynanan Barcelona-Atlético Madrid karşılaşmasında tartışmalı hakem kararları öne çıktı. Başkent ekibi rövanş öncesi 2-0 kazandı ve rövanş maçı gelecek Salı kendi sahasında oynanacak.

Barcelona oyuncuları ve teknik direktörleri Hans Flick, Mark Pubill’in topa eliyle temas etmesine rağmen penaltı verilmemesine şaşırırken, Pau Cubarsí’nin kırmızı kart görmesine de itiraz etti.

Flick maçın ardından, “Bence birçok pozisyon var; örneğin oyuncularının topa eliyle temas ettiği (ceza sahası içindeki) pozisyon ve hakem hiçbir şey çalmadı... Bana göre bu çok net, VAR’ın neden devreye girmediğini bilmiyorum!” dedi.

Barcelona’nın Pubill pozisyonuyla ilgili şikâyetleri sorulduğunda Arbeloa, yarın Cuma günü LaLiga’da Girona ile oynayacakları maç öncesinde bugün Perşembe sabahı düzenlenen basın toplantısında, “Bu tür değerlendirmelere girmek istemiyorum. Geçen hafta sonu olanları ve haftalardır devam edenleri gördük,” dedi.

“Görüşüm net ve buna bağlıyım; her hafta, hafta be hafta gördüğüm şey bu,” diye ekledi.

Şunu da okuyun:

Hakem performansının Real Madrid ve Barcelona için Avrupa’da LaLiga’ya kıyasla farklı olup olmadığını düşünüp düşünmediği sorusuna Arbeloa, “Herkes yıllar boyunca olanlar ve hâlâ olanlarla ilgili görüşümü biliyor. Görüşümü değiştirmeyeceğim,” yanıtını verdi.

İspanya’daki hakemlik sistemine güvenip güvenmediği sorusuna ise, “Mesele güven ya da güvensizlik değil; gördüklerimiz,” diye açıkladı.

Devamında, “Salı günü (Kylian) Mbappé’nin müdahalesinde bunun nasıl kırmızı kart olmadığını anlamak zor. VAR olmasına rağmen oluyor; oysa onun birçok sorunu çözeceği düşünülüyordu,” dedi.

Teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: “İspanya’da hâlâ bir açıklama bekliyoruz ve bunun düzeltilmesi gerekiyor. Böyle kararlar konusunda çok fazla şüphe var. Bazen VAR devreye giriyor, bazen girmiyor. Ben teknik direktör olarak işime odaklanmaya çalışıyorum.”

Arbeloa, Bayern Münih savunmacısı Jonathan Tah’ın, takımların Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında “Santiago Bernabéu” Stadı’nda oynanan ve Bavyera ekibinin 2-1 kazandığı karşılaşmanın ikinci yarısında Mbappé’ye yaptığı müdahale pozisyonunu kastediyor.