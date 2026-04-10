Real Madrid Teknik Direktörü Álvaro Arbeloa, LaLiga’da Girona ile oynanacak maçın kadrosuna iki savunma oyuncusunu dahil etmezken, Ferland Mendy ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih karşılaşması öncesinde hazır olup olmadığını test etmek üzere yeniden denendi.

Real Madrid, bu akşam Cuma günü LaLiga’da “Santiago Bernabéu” Stadyumu’nda Girona’yı ağırlamaya hazırlanıyor. Ardından ekip, kıta turnuvasının çeyrek final rövanşında gelecek Çarşamba günü “Allianz Arena”da Bavyera devine karşı oynamak için Münih’e gidecek; deplasmanda 1-2 kaybettiği ilk maçın telafisi umuduyla.

Bayern Münih maçına hazırlanmak adına Arbeloa, yorgunluk endişesiyle Trent Alexander-Arnold ve Antonio Rüdiger ikilisine dinlenme kararı verdi. Buna karşın, bugün Barcelona ile puan farkını geçici olarak 4’e indirmek amacıyla, maçta temel hücum hattına güvenmeyi sürdürecek.

Arbeloa, A takım kadrosuna ilk kez giren genç Fortia’yı çağırdı; Elche karşısındaki görüntüsüyle çok olumlu izlenimler bırakan Yáñez’i de kadroya dahil etti. Ayrıca genç takımından Thiago ve Manuel Ángel’i de çağırdı.

Kalede ise üçüncü kaleci konusunda değişiklik yaşandı; Mester Castilla takımına gönderilirken yerine Javi Navarro çağrıldı.

Mendy, sakatlığını atlatmasının ardından kadroya geri döndü. Münih yolculuğu öncesinde hazır olup olmadığını değerlendirmek amacıyla bugün dakikalar alması bekleniyor. Franco Mastantuono ise cezası nedeniyle yok.

Real Madrid’in Girona maçı kadrosu

Kaleciler: Lunin, Fran González, Javi Navarro.

Defans: Carvajal, Militão, Alaba, Asensio, Fran García, Mendy, Huijsen, Fortia.

Orta saha: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Manuel Ángel, Thiago.

Hücum: Vinícius, Mbappé, Gonzalo, Brahim, Yáñez.