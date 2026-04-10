Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Çeviri:

أrbeloa, Real Madrid’in iki oyuncusunu kadro dışı bırakıyor ve Mendy’yi Girona karşısında deniyor

Real Madrid - Girona
Real Madrid
Girona
La Liga
A. Arbeloa
T. Alexander-Arnold
A. Ruediger
F. Mendy
İspanya
İngiltere
Almanya
Fransa

فutbol Kulübü Küçük Katalonya ile karşılaşacak Kraliyet takımının kadrosu açıklandı

Real Madrid Teknik Direktörü Álvaro Arbeloa, LaLiga’da Girona ile oynanacak maçın kadrosuna iki savunma oyuncusunu dahil etmezken, Ferland Mendy ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih karşılaşması öncesinde hazır olup olmadığını test etmek üzere yeniden denendi.

Real Madrid, bu akşam Cuma günü LaLiga’da “Santiago Bernabéu” Stadyumu’nda Girona’yı ağırlamaya hazırlanıyor. Ardından ekip, kıta turnuvasının çeyrek final rövanşında gelecek Çarşamba günü “Allianz Arena”da Bavyera devine karşı oynamak için Münih’e gidecek; deplasmanda 1-2 kaybettiği ilk maçın telafisi umuduyla.

Bayern Münih maçına hazırlanmak adına Arbeloa, yorgunluk endişesiyle Trent Alexander-Arnold ve Antonio Rüdiger ikilisine dinlenme kararı verdi. Buna karşın, bugün Barcelona ile puan farkını geçici olarak 4’e indirmek amacıyla, maçta temel hücum hattına güvenmeyi sürdürecek.

Arbeloa, A takım kadrosuna ilk kez giren genç Fortia’yı çağırdı; Elche karşısındaki görüntüsüyle çok olumlu izlenimler bırakan Yáñez’i de kadroya dahil etti. Ayrıca genç takımından Thiago ve Manuel Ángel’i de çağırdı.

Şampiyonlar Ligi
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
La Liga
Girona crest
Girona
GIR
Real Betis crest
Real Betis
BET

Kalede ise üçüncü kaleci konusunda değişiklik yaşandı; Mester Castilla takımına gönderilirken yerine Javi Navarro çağrıldı.

Mendy, sakatlığını atlatmasının ardından kadroya geri döndü. Münih yolculuğu öncesinde hazır olup olmadığını değerlendirmek amacıyla bugün dakikalar alması bekleniyor. Franco Mastantuono ise cezası nedeniyle yok.

Real Madrid’in Girona maçı kadrosu

Kaleciler: Lunin, Fran González, Javi Navarro.

Defans: Carvajal, Militão, Alaba, Asensio, Fran García, Mendy, Huijsen, Fortia.

Orta saha: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Manuel Ángel, Thiago.

Hücum: Vinícius, Mbappé, Gonzalo, Brahim, Yáñez.

