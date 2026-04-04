Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, Cumartesi günü La Liga'nın 30. haftasında Mallorca'ya 2-1 yenildikten sonra, İspanya Ligi şampiyonluğu yarışının daha da zorlaştığını vurguladı. Bu sonuçla Los Blancos, lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde kaldı, ancak Barcelona bir maç eksiği var.

Arbeloa, maç sonrası basın toplantısında rekabetin durumu hakkında şunları söyledi: "Evet, durum maç başlamadan öncekinden daha zor hale geldiği açık... Önümüzde 8 hafta kaldı ve temel olarak oyunculara şunu söyledim: Ligdeki durum ne olursa olsun, ya da Barcelona ile aramızdaki fark ne olursa olsun, bir sonraki hedefimiz kalan maçları kazanmak."

Gelecekteki gereklilikleri açıklayarak şunları ekledi: "Bunu başarmak için bugün yaptığımızdan daha iyi oynamalı ve çok daha yüksek bir seviyede performans göstermeliyiz. Bunun tamamen farkındayız ve elbette her şey daha zor hale geldi, çünkü kalan maç sayısı azalıyor ve fark bu gece artabilir, ancak hedefimiz aynı kalmalı; önümüzdeki tüm maçları kazanmak."

Tepki

İkinci yarıda tepki gösterilmemesi ve rakip ceza sahasında baskı kurulmaması konusunda Arbeloa şunları söyledi: "Evet, kesinlikle... Belki de maçın gidişatından kaynaklanıyordu: Takımın geride kalmasından duyulan endişe ve sergilememiz gereken sabır... İşlerin daha zor olacağını ve Mallorca'nın kendileri için rahat bir durumda olacağını biliyorduk; sonuçta, skor avantajları sayesinde alanları daha fazla kapatacak ve daha fazla enerjiye sahip olacaklardı."

Ve şöyle devam etti: "Belki de o sabırdan yoksun kaldık, hafta boyunca çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık, oyunu dolaştıramadık ya da kanatlarda bire bir pozisyonlar yaratamadık... İkinci yarıda birçok şeyde eksik kaldık... Dediğim gibi, ikinci yarıya göre ilk yarıda çok daha iyi bir performans sergiledik, ancak ikinci yarıda daha fazla enerjiye ve net fikirlere ihtiyacımız vardı."

Maç öncesinde öngördüğü zorluklarla ilgili olarak Arbeloa şunları söyledi: "Size her zaman söylediğim gibi, benim için maçın zorluğunu, rakibin zorluğunu ve geldiğimiz bağlamın zorluğunu görmek çok kolay. Bunu görmek benim için basit... Ama karmaşık olan, bu durumda oyunculara, bugün %200 çaba göstermeden kazanamayacağımızı anlamalarını sağlamak."