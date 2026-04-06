Arbeloa onu yakında kadroya çağıracak mı? "Küçük Kante" Real Madrid'de tüm engelleri aşıyor

İspanyol bir gazetenin bugün Pazartesi günü yayınladığı habere göre, Şerif Fofana, Real Madrid'de tüm engelleri aşmaya devam ediyor ve henüz 16 yaşında olmasına rağmen A takımına çok yaklaştı.

"AS" gazetesi, genç oyuncunun nasıl şaşırtıcı bir şekilde geliştiğini ve Valdebebas'ta tüm sınırları aştığını ele aldı.

16 yaşındaki Şerif, Real Madrid Gençlik Akademisi'ndeki son engeli de aşarak, yarın Old Trafford'da Manchester United ile oynanacak Uluslararası Premier Lig Kupası çeyrek final maçı için ilk kez Castilla takımına çağrıldı.

Real Madrid Gençlik Akademisi'nde, nadir görülen bir roket gibi yükseliş gösteren bir orta saha oyuncusu öne çıkıyor. Bazıları ona "Küçük Kante" lakabını taksa da, onun idolü, oyun stilinin birçok yönüyle benzerlik gösteren Patrick Vieira'dır.

Muazzam bir fiziksel güce, yüksek teknik beceriye ve mükemmel taktiksel anlayışa sahip olan oyuncu, geçen yıl Meksika'daki Barracoos antrenman merkezinde gösterdiği performansla ilk kez Real Madrid'in dikkatini çekti.

Orada, Atlético Madrid kalesine attığı gol her şeyi değiştirdi... Ve şimdi, Valdibebas'ta şaşırtıcı bir hızla engelleri aşmaya devam eden bu genci durdurabilecek hiçbir şey yok gibi görünüyor.

Orta saha oyuncusu kariyerine U18 (C) takımında başladı ve kısa sürede U18 (B) takımına geçti... Zaten U18 (A) takımında ilk kez forma giydi ve son maçta Badajoz karşısında ilk maçına çıktı.

Kimlik kartına göre henüz 16 yaşında ve U18 takımındaki ilk yılında olmasına rağmen, futbol yeteneği çok daha fazlasını hak ediyor. Birkaç ay önce, Şerif bir başka Premier Lig maçı için Castilla kadrosuna katılmak üzereydi, ancak pasaport sorunları nedeniyle kadroya giremedi.

Bu sefer böyle bir durum yaşanmadı. Sorun kısa süre sonra çözüldükten sonra, Sheriff Fofana az önce Castilla'ya ilk çağrısını aldı.

Bu, bir dizi çağrının başlangıcı olacak, ya da en azından Valdibebas'ta durum böyle görülüyor; orada, elinde eşsiz bir proje olduğunu biliyorlar.

