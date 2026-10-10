Fulham, teknik direktörü Alvaro Arbeloa yönetiminde, Cumartesi akşamı İngiltere Premier Lig'in altıncı haftasında sahasında konuk olduğu Ipswich Town'a 2-1 kaybettiği öldürücü mağlubiyetin ardından küme düşme hattında batmaya devam etti.

Ryan Sessegnon, 55. dakikada Fulham'ı öne geçirdi; ancak Ipswich Town, Abdul Ottara ve Dara O'Shea'nın 88 ve 90+2. dakikalarda kaydettiği gollerle yanıt verdi.

Ipswich Town, puanını 9'a yükselterek dokuzuncu sıraya tırmanırken, Fulham yalnızca 2 puanla sıralamanın sonunda kaldı.

"AS gazetesi", Arbeloa'nın Premier Lig'deki ilk galibiyetini almaya çok yaklaştığını, bu galibiyeti takımının maçın dörtte üçü boyunca hak ettiğini, ancak birkaç dakika içinde elinden kaçırdığını belirtti.

Ottara, muhteşem bir golle skoru Ipswich lehine çevirmeyi başardı; ardından O'Shea ikinci golü ekleyerek Ryan Sessegnon'un kaydettiği güzel golün etkisini sildi.

AS, şöyle devam etti: "Bu, Premier Lig'de hâlâ galibiyet alamayan ve küme düşme hattında batmaya devam eden Arbeloa ve Fulham için ağır bir trajedi."

Ryan Sessegnon'un ceza sahası dışından kaydettiği muhteşem gol, Fulham'ın maçın büyük bölümünde Ipswich karşısındaki net üstünlüğünü yansıttı. Ipswich Town, ancak her şeyin elinden kaçtığını hissettikten sonra son dakikalarda silkelenerek Arbeloa'nın oyuncularını kendi sahalarının yarısında sıkıştırdı.

Baskı, ısrarla ama düzensiz bir şekilde sürdü; ta ki Ottara, Arbeloa'nın ördüğü kırılgan duvarı yıkmayı başarana kadar. Bu, Fulham'ın o ana kadar iyi şekilde sergilediği her şeyi silip götürerek, takımın rakibinden daha iyi oynadığında bile galibiyete ulaşamayışını özetleyen bir sahne oldu.

Berge, Iwobi, King ve Pope, Fulham'ın oyunu yönettiği ve maçın uzun bölümlerinde top kontrolünde Londra ekibiyle rekabet edemeyen Ipswich üzerinde hakimiyet kurduğu bel kemiğini oluşturdu.

Sahadaki daha iyi konumlanması, alanları daha etkili şekilde kullanabilme becerisi ve rakibine nasıl zarar vereceğini kusursuz kavrayışı sayesinde Fulham, ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra Sessegnon sahneye çıkana dek yarattığı fırsatları harcamaya devam etti.

Şu ana kadar Arbeloa ile ilk 11'de forma giyen tek İspanyol oyuncu olan Gonzalo Garcia kadar fırsat harcayan başka bir oyuncu olmadı. Eski Real Madrid forveti hâlâ gol kısırlığından muzdarip; zira Premier Lig'de yalnızca açılış haftasında Chelsea karşısında kaydettiği tek bir golün sevincini yaşayabildi.

Gonzalo, kale önündeki etkisizliğini, sıkı çalışması, baskısı ve takım arkadaşlarının alanları değerlendirmesine olanak tanıyan hareketleriyle telafi ediyor.



