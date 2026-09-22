Fulham savunmacısı Joachim Andersen, teknik direktör Álvaro Arbeloa'nın kendisini son maçlarda ilk 11'in dışında bırakma kararına şaşırdığını dile getirdi. Andersen, geçen sezonun çok sayıda maçında takımın temel taşlarından ve kaptanı olmasına rağmen, rolündeki ani değişiklikle ilgili net bir açıklama alamadığını vurguladı.

Danimarkalı savunmacı, mevcut durumu hakkında Danimarka basınının aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Biraz şaşkınım. Geçen sezon birçok maçta kaptandım."

Andersen, geçtiğimiz mayıs ayında kırmızı kart görmüş ve bu nedenle 3 maç ceza almıştı. Ardından Fulham'ın bu sezonun açılışında 3-2 kaybettiği Chelsea maçında yeniden forma giymişti.

Arbeloa, Sunderland ve Crystal Palace maçlarında Danimarkalı savunmacıya güvendi; ancak Liverpool karşılaşmasında onu yedek kulübesinde tutmaya karar verdi.

Andersen ayrıca ilk 11'in dışında kalmaya devam ederken, Manchester United maçının son on dakikasında sahaya çıktı.

Dile getirdiği şaşkınlığa rağmen Andersen, durumu tırmandırmamaya veya teknik direktörüne doğrudan eleştiri yöneltmemeye özen gösterdi ve takımın zorlu başlangıcının ardından teknik heyetin değişiklik yapma isteğini anladığını vurguladı.

Oyuncu şöyle konuştu: "İlk 3 maçı kaybettik ve ilkinde cezalıydım. Sonra teknik direktör değişiklik yapmamız gerektiğini düşündü. Ama bu konuda söyleyecek fazla bir şeyim yok."

Ve ekledi: "Fazla bir şey yapamam ve harika oynadığımı düşünüyorum. Bazen teknik direktör farklı bir şey denemek ister, işler böyledir."

Danimarkalı savunmacının bu tavrı, Fulham'ın Premier Lig'de zorlu bir başlangıç yaşadığı bir döneme denk geliyor. Takım ilk 5 maçta yalnızca 2 puan toplayabildi ve henüz bir galibiyet elde edemedi.

Kötü sonuçlar, özellikle takımın milli ara sonrasında daha önemli karşılaşmalara yaklaşmasıyla birlikte Arbeloa üzerindeki baskıyı artırdı.

Fulham, önümüzdeki dönemi rotasını düzeltmek, dengesini yeniden bulmak ve ilk galibiyetini almak için değerlendirmeyi umuyor. Bu süreçte takıma istikrarı geri getirecek ve hem ilk 11'deki hem de kadro dışı bırakılan oyunculara daha net roller kazandıracak teknik çözümlere ihtiyaç var.