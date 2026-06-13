Arbeloa, Mourinho'yu Real Madrid'in yıldızına karşı kışkırtıyor

Real Madrid'in yıldızlarından birinin durumu, yeni teknik direktör José Mourinho'nun göreve gelmesiyle karmaşık bir hal aldı. Mourinho, geçen "sıfır" sezonda büyük sıkıntılar yaşayan takımın savunmasını güçlendirmek için önemli takviyeler talep etmişti.

Real Madrid, José Mourinho'yu üç yıllık bir sözleşmeyle takımın teknik direktörü olarak atadığını duyurdu. Başkan Florentino Pérez, Bernabéu'da son iki sezonda yaşanan şampiyonluk hasretini bu ikinci görev süresinde telafi etmeyi umuyor.

İspanyol gazeteci Miguel Serrano'ya göre, Real Madrid'in eski teknik direktörü Álvaro Arbeloa, sol bek Álvaro Carreras'ı Mourinho'nun önünde zor durumda bıraktı. Arbeloa, Real Madrid oyuncularını değerlendirdiği son raporunda oyuncu hakkında olumsuz notlar yazdı ve onu soyunma odasında istenmeyen bir oyuncu olarak nitelendirdi.

Defensa Central sitesi, Serrano'nun YouTube kanalındaki sözlerini aktardı. Serrano, "Jose Mourinho, Arbeloa'dan Alvaro Carreras hakkında son derece olumsuz raporlar aldıktan sonra Real Madrid'den bir sol bek transfer etmesini istedi" dedi.

Serrano, Mourinho'nun gelecek sezon Carreras'a ve Raul Asensio'ya güvenmeyeceğini de vurguladı.

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Serrano şunları söyledi: "Bununla birlikte, oyuncuların ayrılma koşulları büyük ölçüde farklı. Asensio'nun durumunda, o ne olursa olsun Real Madrid'de kalıp aynı maaşı almak ya da kendisine aynı maaşı ödeyecek başka bir kulüp bulmak istiyor."

Serrano sözlerine şöyle devam etti: "Carreras ise, iş Mourinho'ya kalsaydı kulüpten ayrılacaktı, ancak Real Madrid, geçen sezonun başında takıma katıldığı için ona bir şans daha vermek istiyor."

"Bu nedenle Real Madrid, Mourinho'nun talebini karşılamak için şimdiden çalışıyor. Çözüm, bek olarak da oynayabilen sol ayaklı bir stoper veya bir sol bek transfer etmek olabilir.

Mendy hakkında şüpheler

"Bu durum istenmeyen bir durum, çünkü kadroda sol bek pozisyonunda üç oyuncu bulunuyor. Hiçbiri ikna edici bir performans sergilemese de, Mourinho Ferland Mendy'ye güvenmek istiyor. Ancak Fransız oyuncunun kondisyonu şüpheli ve tekrarlayan sakatlıklar, futbol kariyerini giderek tehlikeye atıyor."

"Bu nedenle plan, as kadroda yer almayan oyunculardan kurtulmaktır. Carreras'ın durumu göz önüne alındığında, Fran Garcia'yı satmak Real Madrid'in ana hedeflerinden biridir. Eski Benfica oyuncusunu satma fırsatı çıkarsa, kulüp gelen teklifleri değerlendirecektir."

"Bununla birlikte, Benfica'dan transfer edildiği değeri (60 milyon euro) karşılayacak bir satış anlaşması bulmak zor olacak" dedi.

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Sol bek pozisyonu, yeni Real Madrid'in önümüzdeki sezon karşı karşıya kalacağı en büyük zorluklardan biri olarak görülüyor. Bu nedenle Mourinho, bu pozisyonu doldurabilecek ve gerektiğinde stoper olarak da oynayabilecek Calafiori (Arsenal) veya Javi Ercil (Manchester City) ile sözleşme yapılmasını istedi.