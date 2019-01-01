Arbeloa: Messi'nin futbolu bırakması için gün sayıyorum

Real'in eski oyuncularından Alvaro Arbeloa'dan Lionel Messi'ye yönelik ilginç bir açıklama geldi.

Lionel Messi tarihin en iyi oyuncularından biri. Ama Real Madrid'le bağınız varsa, onu izlemekten çok da hoşlanmıyor olabilirsiniz.

Real'in eski oyuncularından Alvaro Arbeloa, Arjantinli futbolcunun emekli olması için gün sayıyor.

Marca'ya konuşan Arbeloa, "Barcelona'ya saygım var. Harika bir takımlar ve Lionel Messi gibi harika bir oyuncuya sahipler. Yine de onu izlerken zevk alabileceğimi düşünmüyorum. Umarım yakında futbolu bırakır. Bunun için gün sayıyorum." sözlerini kullandı.

Liverpool, Deportivo ve West Ham gibi ekiplerin de formasını terleten Arbeloa, "Ben Anti-Barcelona değilim. Onların hep kaybetmesini istiyorum çünkü bu, Real Madrid için iyi bir şey. Ama evet, antrenmanda bile kaybetmelerini isterim. Şampiyonlar Ligi'nden elenseler sevinirim çünkü Real Madrid için bir rakip daha azalmış olur." dedi.

Barcelona ile Real Madrid, 27 Şubat'ta Kral Kupası yarı final rövanşında, 3 Mart'ta ise La Liga'da karşı karşıya gelecekler.