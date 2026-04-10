Arbeloa, hakem kararları yüzünden benzeri görülmemiş bir öfke patlaması yaşadı... ve Bayern'e sert bir mesaj gönderdi

Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, Girona ile oynanan maçın ardından hakem kararlarından ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden duyduğu büyük hoşnutsuzluğu dile getirdi (1-1) ile berabere kaldıkları maçın ardından hakem kararlarından ve video yardım sistemi (VAR) mekanizmasından duyduğu büyük hoşnutsuzluğu dile getirdi. Aynı zamanda, "Los Blancos"un Şampiyonlar Ligi'nde durumu tersine çevirip Almanya'nın kalbinde yeni bir "remontada" gerçekleştirebileceğine olan mutlak güvenini vurguladı.

Hakemlik ve soru işaretleri

Maç sonrası yaptığı sert açıklamalarda teknik direktör, yıldız oyuncu Kylian Mbappé'ye penaltı verilmemesini eleştirdi ve olayı "güneş kadar açık" olarak nitelendirdi.

O, "Bu, burada ve Ay'da bile bir penaltıdır. VAR'ın ne zaman müdahale edeceğini anlamıyorum, sanki sadece kendi isteklerine uygun olduğunda kullanıyorlar gibi görünüyor. Bugün olanlar, bu sezon hakemlik konusunda sürekli sıkıntı yaşadığımız konusundaki inancımı pekiştiriyor" dedi.

Yıldızlara güven ve kolektif çözüm

Beraberliğe rağmen teknik direktör, Mbappé ve Vinícius Júnior ikilisinin gol verimliliğindeki düşüşe ilişkin endişeleri reddetti ve şunları vurguladı: "Dünyanın en iyi 5 oyuncusundan ikisi için endişelenemem. Sorun bireysel değil, savunma bloklarına dayanan takımlar karşısında sergilediğimiz takım performansı ile ilgili. Bu durgunluğu kırmak için takım olarak gelişmemiz gerekiyor ve umarım Çarşamba günkü maç bir dönüm noktası olur."

Münih maçı için yol haritası

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanacak maçla ilgili olarak teknik direktör, rakibe sert bir mesaj göndererek tarih ve beyaz formanın belirleyici bir rol oynayacağını vurguladı.

"Hataları analiz edip düzeltmek için yeterli zamanımız olacak, Almanya'ya sadece kazanmak için gideceğiz" dedi.

"Bazıları geri dönüşün imkansız olduğunu düşünebilir, ancak biz 25 oyuncuyla, turu geçeceğimize tamamen inanarak gideceğiz. Kendilerini favori olarak görebilirler, ancak bu kalkanın heybeti ve bu formanın tarihi ile karşı karşıya kalacaklar ve Real Madrid'e yakışır bir mücadele sergileyeceğiz" diye ekledi.

Bellingham ve Camavinga

Teknik direktör, Jude Bellingham'ın sergilediği performansı överek, oyuncunun ara dönemden sonra ritmini yeniden kazandığını vurguladı. Ayrıca Eduardo Camavinga'nın orta saha pozisyonundaki performansından da memnun olduğunu belirterek, onu takıma daha fazla esneklik kazandıran başarılı bir taktiksel seçim olarak nitelendirdi.

Konuşmasını lig şampiyonluğu yarışından bahsederek tamamlayan teknik direktör, takımın pes etmeyeceğini vurguladı: "Ligi kaybettiğimizi ancak matematiksel olarak kesinleştiğinde hissedeceğim. O zamana kadar her puan için mücadele edeceğiz ve kulüp için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."