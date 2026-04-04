Arbeloa: Bayern Münih'e karşı aldığımız yenilgiden etkilenmeyeceğiz... Barcelona maçı beni ilgilendirmiyor

Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, Mallorca'da alınan beklenmedik yenilginin ardından, oyuncularından önümüzdeki Salı günü İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçı olan Bayern Münih karşılaşmasına bir an önce odaklanmalarını istedi (2-1) yenilgisinin ardından oyuncularından önümüzdeki Salı günü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak Bayern Münih maçına hızla odaklanmalarını istedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Arbeloa şunları söyledi: "Onlardan istediğim şey, önümüzdeki Salı günkü maçı düşünmeye başlamaları... Soyunma odasından çıkar çıkmaz, bu maç onlar için bitmiş olmalı."

İspanyol teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Oyuncularımın Salı günkü maçı kazanabileceğimize inanmalarını istiyorum. Bu, Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir karşılaşma ve bizim için hayati öneme sahip bu turnuvada ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını bekliyorum. Bayern Münih gibi büyük bir rakibe karşı taraftarlarımızın desteğiyle... Bu yüzden, odadan çıkar çıkmaz, akıllarında sadece Bayern Münih olmalı."

Cumartesi günü daha sonra Barcelona ile karşılaşacak olan Atlético Madrid'den bir iyilik bekleyip beklemediğine ilişkin bir soruya Arbeloa, "Şey... bu beni ilgilendiren bir konu değil. Beni ilgilendiren tek şey takımım ve Salı günkü maça hazırlık. Elimden bir şey gelmeyen konulara ise fazla zaman harcamam" dedi.

Bellingham'ın performansı

Jude Bellingham'ın forma giymesi ve fiziksel hazırlık durumu hakkında ise şunları söyledi: "Haftalarca sahalardan uzak kaldı... Atlético Madrid maçında sanırım 20 dakika oynadı, bugün ise yarım saatten biraz fazla süre aldı... Amaç, onun maç ritmini kazanmaya devam etmesidir. Neredeyse hiç maç oynamadan Jude Bellingham'ın en yüksek seviyede olmasını bekleyemeyiz. Bu, ara verdikten sonra oynadığı ikinci maç, bu yüzden elbette ona sabırlı olmalıyız."

Bu yenilginin Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde takımın morali üzerindeki olası etkisine ilişkin olarak Arbeloa, "Hayır, kesinlikle hayır. Takımımdaki oyuncuların yeteneklerini çok iyi biliyorum ve Salı günkü maçın öneminin tam olarak farkında olduklarını biliyorum" diyerek güvenini vurguladı.

Arbeloa sözlerine şöyle devam etti: "Bazen şansın yaver gitmediği, işlerin istediğin gibi yürümediği günler olur ve bugün de böyle bir gündü. Bu yüzden şimdi bu sayfayı kapatıp o maça iyi hazırlanmalıyız."