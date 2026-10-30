Arbeloa, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki rakibini övdü: "Çok güçlü bir takım"

Fulham'ın teknik direktörü ve Real Madrid'in eski oyuncusu Alvaro Arbeloa, iki takımı bu hafta Premier Lig mücadelesinde karşı karşıya getirecek maç öncesinde, Aston Villa'nın İspanyol teknik direktörü Unai Emery'yi övdü ve onu dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri, İspanyol futbol tarihinin en önemli teknik direktörlerinden biri olarak nitelendirdi.

İspanya'nın "Sport" gazetesinin aktardığına göre Arbeloa, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile de karşılaşmaya hazırlanan Aston Villa'nın gücünden söz etti ve üç puanla ayrılmak istiyorsa takımının son derece rekabetçi bir performans sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Fulham'ın teknik direktörü şöyle konuştu: "Yarın kazanmak istiyorsak, çok rekabetçi olmamız gerekiyor." Ardından karşılaşacağı rakip takımın zorluğuna dikkat çekerek şunları ekledi: "Son derece güçlü bir takımlar ve Manchester City'yi yendiler. Onlar gibi bir takıma karşı galibiyet elde etmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz; üstelik 4 gün sonra Barcelona ile oynayacaklar."

Arbeloa, Emery'nin Aston Villa'da ortaya koyduğu çalışmaya duyduğu hayranlığı da gizlemedi ve onun dünya çapındaki teknik direktörlük konumunu vurgulayarak şöyle dedi: "Bence o, İspanya tarihinin en iyi teknik direktörlerinden biri ve şu anda dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri."

Fulham bu mücadeleye, sezona kötü bir başlangıç yaptığı bir dönemin ardından çıkıyor; Premier Lig'deki ilk üç maçını kaybetti, ardından geçen hafta Coventry'yi yenerek bir miktar dengesini yeniden kazandı ve küme düşme hattından çıktı.

Londra ekibi, Arbeloa yönetiminde olumlu sonuçlar almaya yeniden başladıktan sonra 8 puanla, Manchester United ile Tottenham arasında 15. sırada yer alıyor. Arbeloa, önlerindeki sınavın zorluğuna rağmen takımının doğru yolda ilerlediğini vurguladı.