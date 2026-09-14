Barcelona'nın yıldızı Alejandro Balde, teknik direktör Hansi Flick'in maç kadrolarına giriyor ancak sahada süre alamıyor. Bu durum onu kış transfer döneminin vitrinine taşıyor.

Balde önemli bir konuma sahip, ancak Flick onun mevkisinde en iyisinin Marc Casadó veya João Cancelo'ya güvenmek olduğunu düşünüyor. Bu nedenle Balde'nin rolü, Katalan takımının sol bek mevkisinde üçüncü tercih olarak marjinal hale geldi.

Alejandro Balde'nin sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor ve 1 milyar euroluk bir serbest kalma bedeli içeriyor, ancak piyasa değeri 40 milyon euro civarına ulaşabilir.

Sport gazetesi, Balde'nin isminin bu yaz Manchester United ve Inter gibi büyük kulüplerle anıldığını, ancak oyuncunun isminin son saatlerde Liverpool'un ilgi alanları arasında geçtiğini aktardı.

Liverpool'un İspanyol teknik direktörü Andoni Iraola, özellikle transfer piyasasında iyi bir fırsat teşkil ediyorsa Balde ile anlaşmanın ilgi çekici bir seçenek olacağını düşünüyor.

İki kulüp arasındaki ilişkiler dostane bir nitelik taşıyor. Bu durum Ronald Araújo'nun Anfield sahasına hızlı bir şekilde kiralanmasıyla ortaya çıktı. Uruguaylı defans oyuncusu, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında topuğuyla verdiği asisti de içeren muhteşem bir performans sergileyerek İngiliz takımına damgasını çoktan vurmuş durumda.

Balde'nin ise antrenmanlarda elindeki her şeyi ortaya koymak ve Flick'in ona yeni bir fırsat vermesini beklemekten başka seçeneği yok. Gelecek ocak ayında karar verme vakti gelecek. İngiltere Premier Lig, Balde'nin özelliklerine uygun olabilir ve menajeri Jorge Mendes, ona seviyesini sergilemeye devam etmesine imkân verecek, Barcelona'da kaybettiği rolü gerçekten üstlenebileceği bir kulüpte bir çözüm bulmaya çalışabilir.

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