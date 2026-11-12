Araujo değil: Liverpool efsanesi Barcelona yıldızıyla anlaşılmasını tavsiye etti

Barcelona yıldızı Alejandro Balde, teknik direktör Hansi Flick'in planlarındaki rolünün azalmasının ardından Premier Lig kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Reklam

, Liverpool'ün kış transfer dönemi öncesinde Alejandro Baldé'nin durumunu yakından takip eden kulüpler arasında yer aldığını aktardı.

Bu kez öneri, eski Liverpool oyuncusu Danny Murphy'den geldi. Murphy, açıkça Baldé ile anlaşılmasını tavsiye etti. İngiliz ekibinin hâlihazırda Barcelona'dan kiralık olarak oynayan Ronald Araujo'yu kadrosunda bulundurduğunu da belirtelim.

Betarades sitesine yaptığı açıklamalarda Murphy, Baldé'nin Liverpool'da sol bek mevkisini güçlendirmek için ideal özelliklere sahip olduğunu düşünüyor. Söz konusu mevki, Milos Kerkez ile anlaşılmasına rağmen hâlâ soru işaretleri barındırıyor.

Murphy şunları söyledi: "Bence Baldé, Liverpool için harika bir oyuncu olabilir; çünkü olağanüstü bir yeteneğe sahip, ayrıca büyük bir kulüpte oynama tecrübesi ve bunun getirdiği baskıya alışkınlık da var. İyi bir oyuncu."

Reklam Reklam

Murphy ayrıca, Kerkez'in teknik direktör Andoni Iraola'nın yönettiği takımda yerini sağlamlaştırma konusunda yaşadığı zorluklara da değindi.

Related Topics

Şöyle açıkladı: "Bence Liverpool bir sol bek arayacak, ancak bu konu karmaşık çünkü Kerkez'i şahsen tanımıyorum. Çok çaba sarf ettiğini biliyorum, bunu sahadaki dinamizminden anlayabilirsiniz, ayrıca takımı önemsediği de açıkça görülüyor."

Eski Liverpool oyuncusu, Baldé'nin Barcelona'daki tecrübesinin diğer adaylara kıyasla önemli bir avantaj olduğunu düşünüyor.

Reklam

Şöyle dedi: "En önemli şey, büyük bir kulüpte oynamanın getirdiği baskıyı kaldırma kapasitesinden şüphe duymayacağınız bir oyuncuyla anlaşmaktır."

Barcelonalı savunmacının durumu İngiltere'de giderek artan bir ilgi uyandırıyor. Liverpool'un yanı sıra Manchester United ve Manchester City'nin isimleri de onun geleceğiyle ilişkilendirildi.

Reklam

Jorge Mendes liderliğindeki oyuncunun yakın çevresi, önümüzdeki ocak ayı için farklı seçenekleri değerlendiriyor ve sezon sonuna kadar kiralık olarak ayrılmasını tercih ediyor.

Roma kulübü de onunla anlaşma olasılığını değerlendirdi, ancak Il Messaggero gazetesinin yazdığına göre teknik direktör Gian Piero Gasperini, önceliği hücum hattını güçlendirmeye vermeye karar verdi. İlgilenen kulüpler listesinde ayrıca Juventus ve Monaco da yer alıyor.

Reklam

Baldé'nin önümüzdeki transfer döneminde kulüpten ayrılma ihtimali göz önüne alındığında, Barcelona onunla ilgili tutumunu netleştirmek zorunda kalacak.

Bu arada, İngiltere'den onunla anlaşılmasını destekleyen açıklamalar devam ediyor. Bunların sonuncusu, Anfield'da saygı gören isimlerden biri olan ve İspanyol milli oyuncunun Liverpool'a tam olarak uygun olacağını açıkça düşünen Danny Murphy'den geldi.