ARAŞTIRMA | Ronaldo nasıl bu kadar yükseğe sıçrayabiliyor?

Cristiano Ronaldo’nun havada asılı kaldığına dair milyonlarca şahidi var. Peki bunu nasıl başarıyor?

| Rezzan Yetiş @rezzan_yetis

’nın 17. haftasında , ’yı 2-1 mağlup etti. Bunda tuhaf olan hiçbir şey yok. Ama 45. dakikada yaşananlar, görenleri bir hayli dehşete düşürdü. Çünkü yerçekimi ile dalga geçen biri vardı.

Alex Sandro’nun arka direğe yaptığı ortada dizlerini Sampdoria stoperi Nicola Murru’nun baş hizasına kadar getirerek yükselen , kafa golüyle takımına galibiyeti getirdi. O anı az 15 kere izlemiş biri olarak bu golü nasıl attığını, havada neredeyse 1.5 saniye nasıl asılı kaldığını hala mantığıma oturtturamadım. Eminim bu konuda yalnız değilimdir. Fakat bu durum, Chichester Üniversitesi’ndeki araştırmacılar için pek de şaşılacak bir şey değil. Yani, artık değil. Zira onlar da bir dönem çok şaşırmış ve bu konunun üzerine gitmişlerdi.

Deneyler dizisi

2011 yılında Ronaldo, otomotiv yağları üreten bir firmanın reklam/belgesel tadında bir filminde bir dizi biyomekanik testine tabi tutulmuştu. O testlerin ardından üzerine ‘uzaylı’ etiketi yapıştırılmıştı hatta. Ama bizim odak noktamız sıçrayışı üzerine yapılan testler.

Portekizli yıldızın boyu 1 metre 87 santimetre. Yapılan testlere göre durduğu zaman sıçradığında 44 santimetre yükselebiliyor. Boyunu da hesaba kattığımızda Ronaldo, 2 metre 31 santimetre yüksekliğine çıkabiliyor. Fakat aksiyon halindeyken durum biraz daha farklı.

Testin bir diğer aşamasında koşarak sıçrayan Ronaldo’nun 78 santimetre yükselebildiği (Ortalama bir NBA oyuncusundan 7 cm daha fazla); yani toplamda 2 metre 65 santimetre yüksekliğine çıkabildiği saptandı. Tamam, buraya kadar sıçrayabiliyor; peki havada asılı kalma durumunu nasıl açıklayacağız? Cevabı Dr. Neil Smith’te.

Bu testlerin ışığında Smith, Ronaldo’nun sıçrarken dizlerini bükerek kalçasının altına doğru kıvırmasının alçalma hızını yavaşlattığı sonucuna varıyor. Bu da ağırlık merkezini yükselterek havada asılı kalmış etkisini veriyor. Ayrıca Ronaldo sıçrarken 5 g kuvvetine* maruz kalıyor; bir astronotun roketin kalkışı esnasında hissettiği ile neredeyse eşdeğer.

Yine de tüm bunlar anlık gelişen şeyler değil. Hepsi birer çalışmanın ürünü.

*G kuvveti: G Kuvveti, İngilizce’deki “gravitational” kelimesinden gelen bir terimdir. Akselerometre adlı cihazla ölçülebilen G Kuvveti, herhangi bir cismin maruz kaldığı fiziksel etkiyle ağırlık değeri üretmesine verilen addır. Hızlanmayı belirtir.

“Miras değil alın teri”

Bazıları Cristiano Ronaldo ve ’yi karşılaştırırken şöyle bir argüman geliştirir; ki çok da yanlış bir bakış açısı değildir: “Messi doğuştan yetenekli, Ronaldo ise performansını çok çalışmasına borçlu.”

Doğuştan yeteneği belirlemek pek de kolay bir şey değil. Ancak Ronaldo’nun çalışma disiplini herkes tarafından bilinir. Birçok başarısı gibi üzerinde konuştuğumuz kafa golü ve sıçramalarını da ilk olarak bu çalışmalara borçlu. Bugüne kadar formasını giydiği tüm kulüplerde hem teknik direktörleri hem de takım arkadaşları tarafından defalarca dile getirilen bir durum zaten. Örneğin Sir Alex Ferguson şöyle söylemişti: “Ronaldo’nun inanılmaz bir futbol tutkusu var. Her antrenmanı dört gözle bekliyor. Her zaman daha iyi olmak ve kazanmak istiyor. Benim dönemimde kendini en çok geliştiren isim oydu. Şut tekniği, sağ ve sol ayak vuruşları, kafa golleri ve dengesi üzerine istikrarlı bir şekilde çalışırdı.”

Şimdiki takım arkadaşı Douglas Costa da farklı düşünmüyor: “Ronaldo kadar antrenman yapmak imkansız. Biz sahaya geldiğimizde o çoktan çalışmaya başlamış oluyor. Oradan ayrılırken de hala çalışmaya devam ediyor oluyor. Hayatımda onun kadar çalışan bir futbolcu görmedim.”

Ronaldo’nun fiziğini düşündüğünüzde özel çalışmalar yaptığı bölgeleri görebilirsiniz: Karın ve bacaklar. Elbette sadece bunlarla kalmıyor. Sıçrama yaparken en çok ihtiyaç duyulan kasların başında gelen baldır ve uyluk kasları için de özel bir programı takip ediyor ve tüm bu çalışmalarını günlük olarak yapıyor. Havadayken yardımına koşan kasları ise karın kasları. Ayrıca havada kafa vuruşunu yaparken sırt, omuz ve boyun kasları da kuvvetli olmak zorunda. Son olarak inişini risksiz bir şekilde atlatmasını sağlayan da denge çalışmaları ve bacak kuvveti. Tüm bunların bilincinde olacak ki Sampdoria karşısında 128. kafa golüne ulaşabildi. Pilometrik ve ‘leg day’ antrenmanları da favorilerinden biri olarak düşünülebilir.

NOT : Ronaldo Juventus’a transfer olduğunda Diario AS, oyuncunun sağlık kontrollerinde çıkan raporundan şu bilgileri paylaşmıştı: Vücut yağ oranı %7. Ortalama bir profesyonel futbolcudan %3 daha az. Kas ağırlığı ise %50.

En yüksek 3 kafa golü

Bu testlerde Ronaldo’nun ulaştığı yükseklikler kayıtlara geçti. Ancak Ronaldo bu sayıların sabit kalmasına pek razı olmadı. Son olarak Sampdoria maçında 2 m 56 cm yüksekliğe ulaşan Ronaldo’nun kariyerindeki (hesaplanmış olanlar arasında) en yüksek 3 kafa golü şöyle:

3. Deportivo 2-8 | | 20.09.2014

Arbeloa’nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada tam olarak penaltı noktasının üzerinde yükselen Ronaldo, maçın gol perdesini açtı. Tekrar ediyorum, penaltı noktası üzerinden kafa golü attı. Burada 2 m 60 cm yüksekliğe ulaşmasının yanı sıra kafayla kaleye gönderdiği topun kat ettiği 11 metrelik mesafe de önemli.

2. 2-0 | EURO 2016 | 06.07.2016

Portekiz Milli Takımı ile 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı kazanan Ronaldo, yarı finalde Galler ağlarına gönderdiği kafa golünde 2 m 61 cm yüksekliğine ulaştı. Yani yaklaşık 74 santimetrelik bir sıçrama yaptı. Ek bilgi: Kaleden 17 santimetre daha fazla yükseğe çıktı. Topun ağlarla buluşma hızı ise saatte 71.3 km olarak belirlenmişti.

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1. Real Madrid 1-1 | Şampiyonlar Ligi | 13.02.013

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçında Real Madrid, sahasında Manchester United’a karşı. 20. dakikada Danny Welbeck’in golüyle ev sahibi 1-0 geriye düştü. Bu golden 10 dakika sonra Angel Di Maria’nın ortasında Cristiano Ronaldo kafa golüyle durumu 1-1’e getirdi ve maç bu skorla sonuçlandı. Ronaldo bu golü atarken tam 2 metre 89 santimetrelik yüksekliğe ulaştı! Akıl alır gibi değil.

BONUS : 2017-18 Şampiyonlar Ligi sezonunun çeyrek finalinde Real Madrid, Juventus ile oynadığı ilk maçı 3-0 kazanmıştı. O maçta Ronaldo’nun attığı rövaşata golüne hepimiz tıpkı Zinedine Zidane gibi tepki vermişizdir muhtemelen. Ronaldo’nun o golde ulaştığı yükseklik ise 2 m 60 cm idi. Not düşmeye değer.