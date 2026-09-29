Al Nassr, mevcut sözleşmesinin bitmesine az bir süre kala Suudi kalecisi Nawaf Al Aqidi ile anlaşmasını ek bir süre uzatmak amacıyla oyuncuya hayali bir teklif sundu.

Al Aqidi'nin Al Nassr ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor. Bu durum, oyuncunun önümüzdeki kış transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşma imzalamasına ve ertesi yaz bonservissiz olarak yeni takımına geçmesine olanak tanıyor.

Suudi gazeteci Saud Al Sarami, "El Arabiya FM" radyosuna yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bildiğim kadarıyla Al Nassr kulübü, Nawaf Al Aqidi ile sözleşmesini önümüzdeki 3 yıllığına yenilemek için görüşmelere başladı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Al Aqidi'nin menajeri Mişal Al Safai'nin Al Nassr yönetimiyle iş birliği yapmasını temenni ediyorum, çünkü kulüp ve taraftarı bu kaleciyi istiyor ve ayrılmasını arzu etmiyor."

Ekledi: "Taleplerin mantıklı ve gerçekçi olmasını umuyorum, özellikle de Al Nassr'ın mevcut teklifi bir Suudi, Arap ve Körfezli kaleci için en iyi sözleşme olarak kabul edildiği için."

Al Aqidi şu anda, Suudi Arabistan Milli Takımı ile Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasına katıldığı sırada, tam olarak grup aşamasının ilk turunda Kuveyt'i 1-0 yendikleri maçta yaşadığı ağır bir sakatlıktan muzdarip.

Al Sarami, söz konusu sakatlıkla ilgili şunları söyledi: "Al Aqidi 5 ila 10 hafta arasında sahalardan uzak kalacak ve önümüzdeki günlerde tedavisini tamamlamak için Avrupa'ya gidecek; İngiltere, İspanya, Almanya ve Fransa arasından henüz hangi ülke olduğu belirlenmiş değil."

Al Aqidi'nin, düştüğü bazı hatalar nedeniyle yerini Brezilyalı Bento'ya kaptırmadan önce, geçen sezonun ilk yarısında Al Nassr'ın birinci kalecisi olduğunu belirtmek gerekir.