Bir basın raporu, bugün salı günü, futbol dünyasında en yüksek maaşı alan oyuncuların listesini ortaya koydu. Listede yalnızca bir Arap yıldız yer aldı.

"The Sun" gazetesi, dünyanın en yüksek maaşlı futbolcularının listesinin açıklanmasının ardından Cristiano Ronaldo'nun ezeli rakibi Lionel Messi'nin kazandığının iki katından fazlasını kazandığını belirtti.

Gazete, Al Nassr yıldızının Suudi kulüple yaptığı dev sözleşme kapsamında günlük yaklaşık 488 bin sterlin aldığını ve bunun onu futbol dünyasında en yüksek gelire sahip oyuncular listesinin zirvesine taşıdığını kaydetti.

Forbes listesine göre, tahminler Ronaldo'nun tek sezonda yaklaşık 225 milyon sterlin (300 milyon dolar) kazandığını gösteriyor.

Bu yüksek rakamın yaklaşık 187 milyon sterlini (250 milyon dolar) Al Nassr kulübünden, yaklaşık 37 milyon sterlini (50 milyon dolar) ise ticari anlaşmalarından oluşuyor.

Onun hayal gücünü zorlayan maaşı, tek sezonda yaklaşık 108 milyon sterlin (145 milyon dolar) kazanan rakibi Messi'nin maaşının iki katından fazla.

Messi'nin Amerikan futbol liginde Inter Miami ekibiyle yaptığı sözleşme ona yıllık yaklaşık 52 milyon sterlin (70 milyon dolar) kazandırıyor, sponsorluk gelirleri ise ona yılda ek 56 milyon sterlin (75 milyon dolar) sağlıyor.

On yıldan fazla süredir dünyanın en iyi futbolcusu unvanı için yarışan Ronaldo ve Messi, en yüksek gelire sahip oyuncuların toplamda elde ettiği 706 milyon sterlinlik tutarın yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Mbappe üçüncü sırada

Üçüncü sırada, Nike şirketiyle yıllık 15 milyon sterlin (20 milyon dolar) değerindeki sözleşmesini sonlandırmasının ardından yıllık yaklaşık 75 milyon sterlin kazanan Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe geliyor.

Manchester City forveti Erling Haaland, diğer şirketlerle yaptığı ortaklıklardan ek gelir elde etmesinin ardından 64 milyon sterlin (84 milyon dolar) ile dördüncü sırada yer alıyor.

İlk beşin listesini, kulübüyle tek sezon için 25 milyon sterlin (33 milyon dolar) değerinde yeni bir sözleşme imzalamasının ardından yıllık yaklaşık 56 milyon sterlin (76 milyon dolar) kazanan Real Madrid yıldızı Vinicius Junior tamamlıyor.

Lamine Yamal'ın geçen yıl Barcelona ile yaptığı dev yeni anlaşma da sıralamaya dahil edildi ve altıncı sırada yer aldı.

Lamine, Katalan devi ile tek sezon için 33,5 milyon sterlin (45 milyon dolar) değerinde bir anlaşmaya onay vermesinin ardından yıllık yaklaşık 41 milyon sterlin (55 milyon dolar) kazanıyor.

Yamal'a, 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) kazanan Al Nassr forveti ve eski Liverpool yıldızı Sadio Mane ile 34 milyon sterlin (45 milyon dolar) kazanan Bellingham eşlik ediyor.

İngiltere milli takımının kaptanı ve Bayern Münih forveti Harry Kane, listeye ilk kez girerek dokuzuncu sırada yer alıyor.

Kane, Alman kulübüyle yaptığı haftalık 400 bin sterlinlik sözleşmesi ve çeşitli şirketlerle yaptığı diğer sözleşmeler sayesinde yıllık yaklaşık 32 milyon sterlin kazanıyor.

Salah tek Arap temsilcisi

Eski Liverpool efsanesi Mohamed Salah, Trabzonspor ile haftalık 363 bin sterlin değerinde iki yıllık kârlı bir sözleşme imzalamasının ardından yıllık 30 milyon sterlinlik maaşıyla ilk on listesini tamamlıyor.

Salah geçen yaz Anfield sahasından ayrıldı, bu da Haaland'ın listedeki tek Premier Lig temsilcisi olduğu anlamına geliyor.

Bununla birlikte, Bellingham ve Kane'in listeye dahil olması, Birleşik Krallık'a 2013'teki Wayne Rooney ve David Beckham'dan bu yana ilk kez ilk on oyuncu arasında iki oyuncu kazandırıyor.

Listedeki en dikkat çekici eksik isim ise eski Real Madrid yıldızı Karim Benzema.

Büyük forvet, Al Hilal ile sözleşmesini sonlandırmadan önce geçen sezon 78 milyon sterlin (104 milyon dolar) kazandı ve şu anda serbest oyuncu durumunda.