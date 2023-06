Serie A ekibi Roma'nın tecrübeli hocası Mourinho için çok farklı bir macera başlayabilir.

NE OLDU? Foot Mercato'ya göre Al-Hilal, Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi'yi kaçırmanın hayal kırıklığından kurtulmayı umuyor ve şimdi yepyeni bir hedefleri var.

Suudi kulübü, yeni menajeri olarak Mourinho'yu takımın başına getirmeyi hedefliyor. Al-Hilal, PSG süperstarı Neymar için de çalışmalarını sürdürürken iki flaş ismi aynı anda takıma kazandırmayı umuyor.

BÜYÜK RESİM: Mourinho'nun Roma ile 2024'e kadar sözleşmesi var, ancak Al-Hilal Portekizli hocaya büyük bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

VE DAHA FAZLASI: Mourinho, Sevilla'ya penaltılarda yenildikleri Avrupa Ligi finalinde büyük bir üzüntü yaşarken maçın ardından hakem Anthony Taylor'ın "rezalet" olduğunu iddia ederek tartışmalara yol açtı.

Oldukça sinirli görünen Portekizli hocanın, İtalyan kulübüyle son maçına çıkıp çıkmadığı ise şimdilik merak konusu...

