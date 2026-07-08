Arapça ve İngilizce… Dünya Kupası’na veda ettikten sonra İmam Aşur’dan hüzünlü bir mesaj

Mısır Milli Takımı’nın yıldızı İmam Aşur, 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turunda elendikten sonra taraftarlara hüzünlü bir mesaj gönderdi.

Mısır Milli Takımı, dün Salı günü Atlanta Stadyumu'nda Arjantin'e 2-3 yenilerek, 2-0 önde olduğu halde 2026 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti.

Maçın bitmesinden yaklaşık 24 saat sonra İmam Aşur, Facebook'taki kişisel hesabı üzerinden Arapça ve İngilizce dillerinde bir mesaj yayınlayarak, yenilgi ve çeyrek finale yükselemeyen takım adına özür diledi.

Aşur mesajında şunları söyledi: “Her şey için Allah’a şükürler olsun. Bazı yenilgiler, sözlerden çok daha fazla acı verir; bu da onlardan biri. Bu hayale bağlanmış olan herkese ve bize inanan, bizi mutlu etmemizi bekleyen herkese özür dilerim.”

Ayrıca şunları ekledi: “Yolumuza devam etmeyi ve desteğinize layık bir sonuç elde etmeyi umuyorduk. Elimizden gelen her şeyle mücadele ettik, ancak Allah’ın takdiridir ve O ne isterse o olur.”

Şöyle devam etti: “Teknik ekibe ve son ana kadar gösterdikleri çaba, ruh ve mücadele için tüm takım arkadaşlarıma en içten teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum. İlk günden son dakikaya kadar bize destek olan, arkamızda duran ve bize inanan herkese en büyük teşekkürlerimi sunuyorum.”

Son olarak şunları söyledi: “Size daha güçlü bir şekilde geri döneceğimize ve sizi mutlu etmek ve Mısır’ın adını yüceltmek için elimizden gelen her şeyle mücadele etmeye devam edeceğimize söz veriyoruz. Yaşasın Mısır, daima.”