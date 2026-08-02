Dünya Kupası'ndan bir payın özel sektör yatırımcılarına satılması planının iptal edilmesinin ardından 4 Asya ülkesinin açık desteğini ilan etmesiyle, Gianni Infantino'nun FIFA başkanı olarak kalma umutları nispeten güçlendi.

İngiliz "Daily Mail" gazetesi bugün pazar günü, UEFA, CONCACAF ve Asya Futbol Konfederasyonu'nun Infantino'yu Dünya Kupası'ndan 3,1 milyar sterlin değerinde bir payı satma planından geri adım atmaya zorladığını, ardından UEFA ve CONCACAF'ın onun istifasını istediğini öne çıkardı.

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Gazete, Kuveyt, Katar, Sri Lanka ve Lübnan'ın Infantino'ya desteğini ilan ettiğini, bunun da onun görevden alınma kampanyası karşısındaki konumunu güçlendirdiğini ekledi.

Gazete, UEFA ve CONCACAF'ın FIFA'nın 211 üyesinden 96 federasyona sahip olduğunu, bu sayının güvensizlik oylaması sürecini başlatmaya yeteceğini ancak Afrika'da hâlâ geniş bir desteğe sahip olan Infantino'yu düşürmeye yetmeyeceğini belirtti. Güney Amerika'nın da onun yanında yer alması beklenirken, ona yönelik herhangi bir harekette Asya federasyonlarının tutumu belirleyici olacak.

UEFA ve CONCACAF, Dünya Kupası'ndan bir payın satılması önerisinin "uluslararası federasyon içindeki bir yönetişim krizini ortaya çıkardığını" değerlendirerek, FIFA liderliğinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesini talep etmişti.

Buna karşılık, Mısır, Katar ve Fas gibi Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan federasyonlar, FIFA başkanına destek açıklamaları yayımladı.