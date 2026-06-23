Arap taraftarlar için 2026 Dünya Kupası’na dair kapsamlı bir rehber: Biletler, grup bilgileri ve Kuzey Amerika’daki maç sahaları

2026 FIFA Dünya Kupası, Orta Doğu ve Kuzey Afrika futbolu için tarihi bir dönüm noktası oldu. Turnuvanın 48 takıma genişletilmesiyle, rekor sayıda sekiz Arap ülkesi, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek turnuvaya katılma hakkını başarıyla elde etti.

Ancak grup aşaması kritik son maçlara yaklaşırken, hikaye dramatik bir şekilde değişti. Fas ve Mısır gibi devler, son 32 turunda tarihi bir yer edinmenin eşiğindeyken, diğer bölge takımları ise zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya ya da yürek burkan erken elenmelerle karşı karşıya.

GOAL, MENA bölgesinin bu yolculuğunu takip eden tüm taraftarlar için güncel turnuva sıralamalarını, kritik eleme yollarını ve önemli stadyum bilgilerini içeren kapsamlı bir canlı rehber sunuyor.

Hangi Arap takımları 2026 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı?

Sekiz ülke resmi olarak yerlerini garantiledi ve bu, FIFA tarihinde Arap dünyasından gelen en yüksek temsil sayısını oluşturuyor:

Fas : Brezilya ile oynadığı etkileyici 1-1 beraberlik ve İskoçya'ya karşı aldığı 1-0 galibiyetin ardından C Grubu'nda 4 puanla 2. sırada yer alan 2022 yarı finalisti, 32'li turdaki yerini garantilemekten sadece bir adım uzakta.

Mısır : Mohamed Salah takımı önden sürüklüyor; Firavunlar, Yeni Zelanda'ya karşı tarihi bir 3-1 galibiyetin ardından 4 puanla G Grubu'nun zirvesinde rahat bir konumda bulunuyor.

Suudi Arabistan : Yeşil Şahinler için H Grubu'nda zorlu bir mücadele söz konusu; İspanya'ya karşı aldıkları 4-0'lık ağır yenilginin ardından 1 puanla grubun en altında yer alıyorlar.

Cezayir : Vladimir Petković'in Çöl Tilkileri, iki maçın ardından J Grubu'nda 3 puana sahip; Arjantin'e karşı aldıkları ağır yenilgiyi, eleme turlarına kalma şansını sürdürmek için hayati önem taşıyan bir galibiyetle dengeledi.

Tunus : Kartaca Kartalları, dünya sahnesine zorlu bir dönüş yaşadı; arka arkaya aldığı iki mağlubiyetin ardından 0 puan ve -8 gol farkıyla F Grubu'nun en altında yer alıyor.

Katar : Genişletilmiş turnuvada zor anlar yaşayan Katar, açılış maçlarının ardından 1 puan ve -6'lık zorlu gol farkıyla B Grubu'nun en altında yer alıyor.

Irak : 40 yıl aradan sonra dünya sahnesine dönen Mezopotamya Aslanları, arka arkaya aldığı mağlubiyetlerin ardından 0 puanla zorlu I Grubu'nun en altında yer alıyor.

Ürdün : J Grubu’nda turnuvanın en büyük sürpriz takımı olarak yer alan Ürdün, zorlu bir başlangıç yaptı ve ilk iki maçının ardından 0 puanla grubun en altında yer alıyor.

2026 Dünya Kupası fikstürü: Arap takımlarının grup aşaması

Seyahat planlarını yapan taraftarlar, ev sahibi şehirler arasındaki mesafelerin oldukça uzun olduğunu dikkate almalıdır. İşte Arap takımlarının tam fikstürü:

3. Maç Günü:

Tarih Maç Mekan Biletler 24 Haziran Bosna Hersek - Katar Seattle Stadyumu, Seattle, ABD Biletler 24 Haziran Fas - Haiti Atlanta Stadyumu, Atlanta, ABD Biletler 25 Haziran Tunus - Hollanda Kansas City Stadyumu, Kansas City, ABD Biletler 26 Haziran Senegal - Irak Toronto Stadyumu, Toronto, Kanada Biletler 26 Haziran Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan Houston Stadyumu, Houston, ABD Biletler 26 Haziran Mısır - İran Seattle Stadyumu, Seattle, ABD Biletler 27 Haziran Cezayir - Avusturya Kansas City Stadyumu, Kansas City, ABD Biletler

27 Haziran

Ürdün - Arjantin

Dallas Stadyumu, Dallas, ABD

Biletler

2026 Dünya Kupası'nın Arap Ülkeleri biletleri nasıl satın alınır?

Büyük bilet çekilişleri ve ön satışlar geride kaldığına göre, sekiz Arap ülkesinden bir koltuk ayırtmak için daha stratejik bir yaklaşım gerekiyor.

MENA bölgesi ve Kuzey Amerika'daki Arap diasporasından gelen talep tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı, ancak stadyuma gitmenin yolları hâlâ açık.

İşte Arap taraftarlar için biletlerin mevcut durumu:

1. Son Dakika Satış Aşaması

Bu, FIFA'dan doğrudan satın alımlar için son resmi dönemdir ve şu anda devam etmektedir.

Nasıl işliyor: Biletler, FIFA.com/tickets adresinde ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır.

FIFA, maç günlerine kadar sürekli olarak yeni bilet stoğunu piyasaya sürüyor.

Mısır veya Fas gibi ülkelerin maçları "Tükendi" olarak görünüyorsa, portalı her gün saat 11:00 ET (19:00 GST) 'de kontrol edin. Yeni biletler genellikle bu saatlerde piyasaya sürülür.

2. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı

Bu, diğer taraftarlardan biletleri nominal değerinden satın almanın %100 güvenli tek yoludur; sizi dolandırıcılıktan korur ve biletin sizin adınıza geçerli olmasını sağlar.

Hedef Maçlar: Suudi Arabistan - Uruguay veya Ürdün - Arjantin gibi yüksek talep gören maçlar için en iyi seçeneğiniz budur; bu maçlarda seyahat edemeyen taraftarlar koltuklarını satışa çıkarır. Pazar yeri, maçın başlama saatinden bir saat öncesine kadar açık kalır.

3. İkincil Piyasalar

FIFA resmi kanalları önermekle birlikte, StubHub gibi ikincil platformlar Kuzey Amerika pazarı için aktiftir.

Eleme Turları: Arap ülkelerimiz 32'li tur veya daha ileriye yükselirse, bu siteler genellikle biletler için birincil kaynak haline gelir, ancak fiyatlar muhtemelen nominal değeri aşacaktır.

Dikkat: 2026 biletlerinin tamamı tamamen dijital olduğundan ve yalnızca resmi FIFA biletleme uygulaması üzerinden temin edilebildiğinden, satıcının "Mobil Transfer" garantisi sunduğundan her zaman emin olun.

FIFA PASS

Orta Doğu'dan seyahat eden taraftarlar için hayati bir araç.

Vize Desteği: Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat edecek 2026 FIFA Dünya Kupası bilet sahipleri, vize randevu sürecini hızlandıran FIFA PASS ’tan yararlanabilir.

Mevcut tarihe göre, hala B1/B2 vizesine ihtiyacınız varsa, bu sistemi hemen kullanabilmek için bilet numaranızı hazır bulundurun.

2026 Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan başlarken (belirli Taraftar Kategorileri için), Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkelerde Arap taraftarlar için seyahat ve giriş koşulları nelerdir?

Üç ev sahibi ülkeyi gezmek için dikkatli bir planlama gerekir. Orta Doğu'dan seyahat eden çoğu taraftarın şunlara ihtiyacı olacaktır:

ABD: B1/B2 Ziyaretçi Vizesi veya ESTA (uygun çift vatandaşlar için).

Kanada: Vize muafiyeti olan yolcular için Elektronik Seyahat İzni (eTA) veya standart Ziyaretçi Vizesi.

Meksika: Birçok Arap pasaportu için vize gereklidir, ancak geçerli ABD vizesi sahipleri genellikle otomatik olarak giriş izni alırlar.

Sınır geçişlerini kolaylaştırmak için FIFA Fan ID’yi (Hayya kartına benzer) kullanın.

Miami ile Seattle arasındaki iç hat uçuşları 6 saatten fazla sürebilir; bu nedenle, daha düşük fiyatlardan yararlanmak için çok şehirli uçak bileti paketlerini erkenden rezerve edin.

Kuzey Amerika’ya Dünya Kupası uçuşları nasıl alınır?

Los Angeles, Toronto veya Mexico City'ye gidiyor olun, Skyscanner gibi uçuş karşılaştırma sitelerini kullanarak dünya çapındaki havayollarının fiyatlarını karşılaştırmalı ve mevcut en ucuz bileti ayırtmalısınız.

Uçuş rezervasyonunuzu yaptıktan sonra, öngörülemeyen iptal veya program değişikliklerine karşı korunmak için esnek bir seyahat sigortası planı eklemeyi düşünün.

Çantanızı hafif tutun, ancak maç biletiniz, pasaportunuz ve basılı seyahat programınız gibi gerekli eşyaları yanınıza alın. Böylece güvenlik kontrolünden daha hızlı geçebilir ve gereksiz ücretlerden kaçınabilirsiniz.

Maç gününde sorunsuz bir deneyim yaşamak için stadyuma erken varın ve yerel ulaşım seçeneklerini önceden öğrenin.

Bu basit adımları planlayıp uygulayarak, gereksiz stres veya masraflar yaşamadan turnuvanın her anının tadını çıkarabilirsiniz.

2026 Dünya Kupası maçları için nerede kalınır?

Çeşitli konaklama seçenekleri mevcut olsa da, ev sahibi şehirlerdeki talebin benzeri görülmemiş düzeyde olması beklenmektedir; bu nedenle, en uygun fiyatları ve stadyumlara veya toplu taşıma araçlarına yakın bir konumu garantilemek için otel rezervasyonunuzu erkenden yaptırmanız çok önemlidir.

Booking.com, iade edilebilir odalar ve sonradan ödeme gibi esnek seçenekler sunarak, planlarınızda veya takımınızın turnuvadaki gidişatında değişiklik olması durumunda finansal risk almadan konaklamanızı garanti altına almanızı sağlar.

2026 Dünya Kupası için yerel ulaşım

ABD ve Kanada, arabalara yoğun bir şekilde bağımlı olmalarıyla bilinse de, ev sahibi şehirler, gelişmiş toplu taşıma ağları kurmanın yanı sıra otopark ve ulaşım düzenlemeleri yaparak Dünya Kupası için elinden gelen her şeyi yapıyor.

İşte bir yerli gibi dolaşmak için bilmeniz gereken her şey:

Akıllı ulaşım uygulamaları: Yola çıkmadan önce uygulamaları indirin. Bu, özellikle taraftar bölgeleri ile konaklama yeriniz arasında gidip gelirken ulaşım rezervasyonu yapmanızı ve şehirde dolaşmanızı çok daha kolay hale getirecektir.

New York, Toronto ve Los Angeles gibi merkezlerde, metro ve otobüs ağları stadyumlara doğrudan ve uygun fiyatlı ulaşım imkanı sunarak maç günlerindeki trafik sıkışıklığını atlatmanıza yardımcı olur.

Araç kiralama: Katar milli takımını, Houston'dan Dallas'a gibi nispeten kısa mesafeli komşu ev sahibi şehirler arasında takip etmeyi planlıyorsanız, kiralık araba sağlam bir seçimdir. Bu seçenek, grubunuza kendi hızında keşfetme özgürlüğü sağlar ve birlikte seyahat eden aileler veya arkadaş grupları için çok uygun maliyetli olabilir.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileridir?

2026 turnuvası, üç ülkede 16 ev sahibi şehri barındıran, tarihin en büyük turnuvası olacak.