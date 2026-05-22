2026 Dünya Kupası, Orta Doğu futbolu için tarihi bir dönüm noktası olacak. Turnuvanın 48 takıma genişletilmesiyle, rekor sayıda sekiz Arap ülkesi ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvaya katılmaya hak kazandı.

2022'deki kahramanlıklarını tekrarlamak isteyen Fas'ın Atlas Aslanları'ndan masalsı bir başlangıç yapan Ürdün'e kadar, Kuzey Amerika'daki bölgesel varlık benzeri görülmemiş bir düzeyde.

2026 Dünya Kupası'na hangi Arap takımları katılmaya hak kazandı?

Sekiz ülke resmi olarak yerlerini garantiledi ve bu, FIFA tarihindeki en yüksek Arap dünyası temsilini işaret ediyor:

Fas : 2022 yarı finalisti, dünya futbolunun devleri arasında yeniden yerini alıyor.

Mısır : Mohamed Salah, eleme turlarında bir atılım yapmak isteyen Firavunlar'a liderlik ediyor.

Suudi Arabistan : Yeşil Şahinler, Arjantin'e karşı elde ettikleri ünlü zaferin üzerine bir yenisini eklemeyi hedefliyor.

Cezayir : Çöl Tilkileri, 12 yıllık aradan sonra dünya sahnesine geri dönüyor.

Tunus : Kartaca Kartalları, kendilerine özgü savunma direncini sahaya taşıyor.

Katar : 2022 turnuvasının ev sahibi, Asya elemelerini hak ederek geçmeyi başardı.

Irak : Mezopotamya Aslanları, 40 yıl aradan sonra tarihi bir dönüş yapıyor.

Ürdün : Turnuvaya ilk kez katılan ve eleme turlarının en büyük sürpriz takımı.

2026 Dünya Kupası fikstürü: Arap takımlarının grup aşaması

Seyahat planlarını yapan taraftarlar, ev sahibi şehirler arasındaki mesafelerin oldukça uzun olduğunu unutmamalı. İşte Arap takımlarının tam fikstürü:

1. Maç Günü:

Tarih Maç Mekan Biletler 13 Haziran Katar - İsviçre Levi's Stadyumu, San Francisco, ABD Bilet 14 Haziran Brezilya - Fas MetLife Stadyumu, New York/NJ, ABD Biletler 15 Haziran İsveç - Tunus Estadio BBVA, Monterrey, Meksika Bilet 15 Haziran Belçika - Mısır Lumen Field, Seattle, ABD Bilet 16 Haziran Suudi Arabistan - Uruguay Hard Rock Stadyumu, Miami, ABD Bilet 17 Haziran Irak - Norveç Gillette Stadyumu, Boston, ABD Bilet 17 Haziran Arjantin - Cezayir GEHA Field, Kansas City, ABD Biletler 17 Haziran Avusturya - Ürdün Levi's Stadyumu, San Francisco, ABD Biletler

2. Hafta:

Tarih Maç Mekan Biletler 18 Haziran Kanada - Katar BC Place, Vancouver, Kanada Bilet 19 Haziran İskoçya - Fas Gillette Stadyumu, Boston, ABD Bilet 21 Haziran Tunus - Japonya Estadio BBVA, Monterrey, Meksika Bilet 21 Haziran İspanya - Suudi Arabistan Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta, ABD Bilet 21 Haziran Yeni Zelanda - Mısır BC Place, Vancouver, Kanada Bilet 22 Haziran Fransa - Irak Philadelphia Stadyumu, Philadelphia, ABD Biletler 22 Haziran Ürdün - Cezayir Levi's Stadyumu, San Francisco, ABD Bilet

3. Hafta:

Tarih Maç Mekan Biletler 24 Haziran Bosna Hersek - Katar Seattle Stadyumu, Seattle, ABD Bilet 24 Haziran Fas - Haiti Atlanta Stadyumu, Atlanta, ABD Bilet 25 Haziran Tunus - Hollanda Kansas City Stadyumu, Kansas City, ABD Bilet 26 Haziran Senegal - Irak Toronto Stadyumu, Toronto, Kanada Bilet 26 Haziran Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan Houston Stadyumu, Houston, ABD Bilet 26 Haziran Mısır - İran Seattle Stadyumu, Seattle, ABD Biletler 27 Haziran Cezayir - Avusturya Kansas City Stadyumu, Kansas City, ABD Biletler 27 Haziran Ürdün - Arjantin Dallas Stadyumu, Dallas, ABD Bilet

2026 Dünya Kupası'nın Arap Ülkeleri biletleri nasıl alınır?

Büyük bilet çekilişleri ve ön satışlar geride kaldığına göre, sekiz Arap ülkesinden bir koltuk ayırtmak için daha stratejik bir yaklaşım gerekiyor.

MENA bölgesi ve Kuzey Amerika'daki Arap diasporasından gelen talep tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı, ancak stadyuma gitmenin yolları hala açık.

Arap taraftarlar için biletlerin mevcut durumu şu şekildedir:

1. Son Dakika Satış Aşaması

Bu, FIFA'dan doğrudan satın alımlar için son resmi dönemdir ve şu anda aktiftir.

Nasıl çalışır: Biletler, FIFA.com/tickets adresinde ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır.

FIFA, maç günlerine kadar sürekli olarak yeni bilet stoğu piyasaya sürüyor.

Mısır veya Fas gibi ülkelerin maçları "Tükendi" olarak görünüyorsa, portalı her gün 11:00 ET (19:00 GST) saatinde kontrol edin. Yeni biletler genellikle bu saatlerde satışa sunulur.

2. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı

Bu, diğer taraftarlardan biletleri nominal değerinden satın almanın %100 güvenli tek yoludur; sizi dolandırıcılıktan korur ve biletin sizin adınıza geçerli olmasını sağlar.

Hedef Maçlar: Suudi Arabistan - Uruguay veya Ürdün - Arjantin gibi yüksek talep gören maçlar için en iyi seçenektir; bu maçlarda seyahat edemeyen taraftarlar koltuklarını satışa çıkarır. Maçın başlamasına bir saat kala kapanır.

3. İkincil Pazar Yerleri

FIFA resmi kanalları önermekle birlikte, StubHub gibi ikincil platformlar Kuzey Amerika pazarında aktif olarak faaliyet göstermektedir.

Eleme Turları: Arap ülkelerimiz 32'li turlara veya daha ileriye yükselirse, bu siteler genellikle biletler için birincil kaynak haline gelir, ancak fiyatlar muhtemelen nominal değerin üzerine çıkacaktır.

Dikkat: 2026 biletlerinin tamamı tamamen dijital olduğundan ve yalnızca resmi FIFA bilet satış uygulaması üzerinden satın alınabildiğinden, satıcının "Mobil Transfer" garantisi sunduğundan her zaman emin olun.

FIFA PASS

Orta Doğu'dan seyahat eden taraftarlar için hayati bir araç.

Vize Desteği: Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat eden 2026 FIFA Dünya Kupası bilet sahipleri, vize randevu sürecini hızlandıran FIFA PASS 'tan yararlanabilir.

Mevcut tarihe göre, hala B1/B2 vizesine ihtiyacınız varsa, bu sistemi hemen kullanmak için bilet numaranızı hazır bulundurun.

2026 Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan başlarken (belirli Taraftar Kategorileri için), Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkelerde Arap taraftarlar için seyahat ve giriş koşulları nelerdir?

Üç ev sahibi ülkeyi gezmek için dikkatli bir planlama gerekir. Orta Doğu'dan seyahat eden çoğu taraftarın şunlara ihtiyacı olacaktır:

ABD: B1/B2 Ziyaretçi Vizesi veya ESTA (uygun çift vatandaşlar için).

Kanada: Vizesiz seyahat edenler için Elektronik Seyahat İzni (eTA) veya standart Ziyaretçi Vizesi.

Meksika: Birçok Arap pasaportu vize gerektirir, ancak geçerli ABD vizesi sahipleri genellikle otomatik olarak giriş izni alırlar.

Sınır geçişlerini kolaylaştırmak için FIFA Fan ID'yi (Hayya kartına benzer) kullanın.

Miami ile Seattle arasındaki iç hat uçuşları 6 saatten fazla sürebilir; bu nedenle, daha uygun fiyatlardan yararlanmak için çok şehirli uçak bileti paketlerini erkenden rezerve edin.

Kuzey Amerika'ya Dünya Kupası uçuşları nasıl alınır?

Los Angeles, Toronto veya Mexico City'ye gidiyor olun, Skyscanner gibi uçuş karşılaştırma sitelerini kullanarak dünya çapındaki havayollarının fiyatlarını karşılaştırmalı ve mevcut en ucuz bileti almalısınız.

Uçuş rezervasyonunuzu yaptıktan sonra, öngörülemeyen iptal veya program değişikliklerine karşı korunmak için esnek bir seyahat sigortası planı eklemeyi düşünün.

Çantanızı hafif tutun, ancak maç biletiniz, pasaportunuz ve basılı seyahat programınız gibi gerekli eşyaları yanınıza alın. Böylece güvenlik kontrolünden daha hızlı geçebilir ve gereksiz ücretlerden kaçınabilirsiniz.

Maç gününde sorunsuz bir deneyim yaşamak için stadyuma erken gelin ve yerel ulaşım seçeneklerini öğrenin.

Bu basit adımları planlayıp uygulayarak, gereksiz stres veya masraflar olmadan turnuvanın her anının tadını çıkarabilirsiniz.

2026 Dünya Kupası maçları için nerede kalınır?

Çeşitli konaklama seçenekleri mevcut olsa da, ev sahibi şehirlerdeki talebin benzeri görülmemiş düzeyde olması bekleniyor. Bu nedenle, en iyi fiyatları ve stadyumlara veya toplu taşıma araçlarına yakın bir konumu garantilemek için otel rezervasyonunuzu erken yaptırmanız çok önemlidir.

Booking.com, iade edilebilir odalar ve sonradan ödeme gibi esnek seçenekler sunarak, planlarınızda veya takımınızın performansında değişiklik olması durumunda finansal risk almadan konaklamanızı garantilemenizi sağlar.

2026 Dünya Kupası için yerel ulaşım

ABD ve Kanada, arabalara büyük ölçüde bağımlı olmalarıyla bilinse de, ev sahibi şehirler Dünya Kupası için gelişmiş toplu taşıma ağları kurmanın yanı sıra otopark ve ulaşım sistemlerinde değişiklikler yaparak elinden gelen her şeyi yapıyor.

Yerel halk gibi dolaşmak için bilmeniz gereken her şey burada:

Akıllı ulaşım uygulamaları: Yola çıkmadan önce uygulamaları indirin. Bu, özellikle taraftar bölgeleri ile konaklama yeriniz arasında gidip gelirken ulaşım rezervasyonu yapmanızı ve seyahat etmenizi çok daha kolay hale getirecektir.

New York, Toronto ve Los Angeles gibi merkezlerde, metro ve otobüs ağları stadyumlara doğrudan ve uygun fiyatlı ulaşım imkanı sunarak maç günlerindeki trafik sıkışıklığını atlatmanıza yardımcı olur.

Araç kiralama: Katar milli takımını komşu ev sahibi şehirler arasında takip etmeyi planlıyorsanız, örneğin Houston'dan Dallas'a gibi nispeten kısa mesafeler için, kiralık araba sağlam bir seçimdir. Bu seçenek, grubunuza kendi hızında keşfetme özgürlüğü sağlar ve birlikte seyahat eden aileler veya arkadaşlar için çok uygun maliyetli olabilir.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları hangileridir?

2026 turnuvası, üç ülkede 16 ev sahibi şehri barındıran, tarihin en büyük turnuvası olacak.