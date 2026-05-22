2026 Dünya Kupası, Orta Doğu futbolu için tarihi bir dönüm noktası olacak. Turnuvanın 48 takıma genişletilmesiyle, rekor sayıda sekiz Arap ülkesi ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvaya katılmaya hak kazandı.
2022'deki kahramanlıklarını tekrarlamak isteyen Fas'ın Atlas Aslanları'ndan masalsı bir başlangıç yapan Ürdün'e kadar, Kuzey Amerika'daki bölgesel varlık benzeri görülmemiş bir düzeyde.
2026 Dünya Kupası'na hangi Arap takımları katılmaya hak kazandı?
Sekiz ülke resmi olarak yerlerini garantiledi ve bu, FIFA tarihindeki en yüksek Arap dünyası temsilini işaret ediyor:
- Fas: 2022 yarı finalisti, dünya futbolunun devleri arasında yeniden yerini alıyor.
- Mısır: Mohamed Salah, eleme turlarında bir atılım yapmak isteyen Firavunlar'a liderlik ediyor.
- Suudi Arabistan: Yeşil Şahinler, Arjantin'e karşı elde ettikleri ünlü zaferin üzerine bir yenisini eklemeyi hedefliyor.
- Cezayir: Çöl Tilkileri, 12 yıllık aradan sonra dünya sahnesine geri dönüyor.
- Tunus: Kartaca Kartalları, kendilerine özgü savunma direncini sahaya taşıyor.
- Katar: 2022 turnuvasının ev sahibi, Asya elemelerini hak ederek geçmeyi başardı.
- Irak: Mezopotamya Aslanları, 40 yıl aradan sonra tarihi bir dönüş yapıyor.
- Ürdün: Turnuvaya ilk kez katılan ve eleme turlarının en büyük sürpriz takımı.
2026 Dünya Kupası fikstürü: Arap takımlarının grup aşaması
Seyahat planlarını yapan taraftarlar, ev sahibi şehirler arasındaki mesafelerin oldukça uzun olduğunu unutmamalı. İşte Arap takımlarının tam fikstürü:
1. Maç Günü:
Tarih
Maç
Mekan
Tarih
13 Haziran
Katar - İsviçre
Levi's Stadyumu, San Francisco, ABD
14 Haziran
Brezilya - Fas
MetLife Stadyumu, New York/NJ, ABD
15 Haziran
İsveç - Tunus
Estadio BBVA, Monterrey, Meksika
15 Haziran
Belçika - Mısır
Lumen Field, Seattle, ABD
16 Haziran
Suudi Arabistan - Uruguay
Hard Rock Stadyumu, Miami, ABD
17 Haziran
Irak - Norveç
Gillette Stadyumu, Boston, ABD
17 Haziran
Arjantin - Cezayir
GEHA Field, Kansas City, ABD
17 Haziran
Avusturya - Ürdün
Levi's Stadyumu, San Francisco, ABD
2. Hafta:
Tarih
Maç
Mekan
Tarih
18 Haziran
Kanada - Katar
BC Place, Vancouver, Kanada
19 Haziran
İskoçya - Fas
Gillette Stadyumu, Boston, ABD
21 Haziran
Tunus - Japonya
Estadio BBVA, Monterrey, Meksika
21 Haziran
İspanya - Suudi Arabistan
Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta, ABD
21 Haziran
Yeni Zelanda - Mısır
BC Place, Vancouver, Kanada
22 Haziran
Fransa - Irak
Philadelphia Stadyumu, Philadelphia, ABD
22 Haziran
Ürdün - Cezayir
Levi's Stadyumu, San Francisco, ABD
3. Hafta:
Tarih
Maç
Mekan
Tarih
24 Haziran
Bosna Hersek - Katar
Seattle Stadyumu, Seattle, ABD
24 Haziran
Fas - Haiti
Atlanta Stadyumu, Atlanta, ABD
25 Haziran
Tunus - Hollanda
Kansas City Stadyumu, Kansas City, ABD
26 Haziran
Senegal - Irak
Toronto Stadyumu, Toronto, Kanada
26 Haziran
Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan
Houston Stadyumu, Houston, ABD
26 Haziran
Mısır - İran
Seattle Stadyumu, Seattle, ABD
27 Haziran
Cezayir - Avusturya
Kansas City Stadyumu, Kansas City, ABD
27 Haziran
Ürdün - Arjantin
Dallas Stadyumu, Dallas, ABD
2026 Dünya Kupası'nın Arap Ülkeleri biletleri nasıl alınır?
Büyük bilet çekilişleri ve ön satışlar geride kaldığına göre, sekiz Arap ülkesinden bir koltuk ayırtmak için daha stratejik bir yaklaşım gerekiyor.
MENA bölgesi ve Kuzey Amerika'daki Arap diasporasından gelen talep tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı, ancak stadyuma gitmenin yolları hala açık.
Arap taraftarlar için biletlerin mevcut durumu şu şekildedir:
1. Son Dakika Satış Aşaması
Bu, FIFA'dan doğrudan satın alımlar için son resmi dönemdir ve şu anda aktiftir.
- Nasıl çalışır: Biletler, FIFA.com/tickets adresinde ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır.
- FIFA, maç günlerine kadar sürekli olarak yeni bilet stoğu piyasaya sürüyor.
- Mısır veya Fas gibi ülkelerin maçları "Tükendi" olarak görünüyorsa, portalı her gün 11:00 ET (19:00 GST) saatinde kontrol edin. Yeni biletler genellikle bu saatlerde satışa sunulur.
2. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı
Bu, diğer taraftarlardan biletleri nominal değerinden satın almanın %100 güvenli tek yoludur; sizi dolandırıcılıktan korur ve biletin sizin adınıza geçerli olmasını sağlar.
- Hedef Maçlar: Suudi Arabistan - Uruguay veya Ürdün - Arjantin gibi yüksek talep gören maçlar için en iyi seçenektir; bu maçlarda seyahat edemeyen taraftarlar koltuklarını satışa çıkarır. Maçın başlamasına bir saat kala kapanır.
3. İkincil Pazar Yerleri
FIFA resmi kanalları önermekle birlikte, StubHub gibi ikincil platformlar Kuzey Amerika pazarında aktif olarak faaliyet göstermektedir.
- Eleme Turları: Arap ülkelerimiz 32'li turlara veya daha ileriye yükselirse, bu siteler genellikle biletler için birincil kaynak haline gelir, ancak fiyatlar muhtemelen nominal değerin üzerine çıkacaktır.
- Dikkat: 2026 biletlerinin tamamı tamamen dijital olduğundan ve yalnızca resmi FIFA bilet satış uygulaması üzerinden satın alınabildiğinden, satıcının "Mobil Transfer" garantisi sunduğundan her zaman emin olun.
FIFA PASS
Orta Doğu'dan seyahat eden taraftarlar için hayati bir araç.
- Vize Desteği: Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat eden 2026 FIFA Dünya Kupası bilet sahipleri, vize randevu sürecini hızlandıran FIFA PASS'tan yararlanabilir.
- Mevcut tarihe göre, hala B1/B2 vizesine ihtiyacınız varsa, bu sistemi hemen kullanmak için bilet numaranızı hazır bulundurun.
2026 Dünya Kupası biletleri ne kadar?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan başlarken (belirli Taraftar Kategorileri için), Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.
Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:
Kategori
Grup Aşaması
Son 16 - Çeyrek Final
Yarı Final ve Final
Kategori 1
250 $ - 400 $
600 $ - 1.200
1.500 $ - 6.730
Kategori 2
150 $ - 280
400 $ - 800 $
1.000 $ - 4.210
Kategori 3
100 $ - 200 $
200 $ - 500 $
600 $ - 2.790 $
Kategori 4
60 $ - 120
150 $ - 350 $
400 $ - 2.030
2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkelerde Arap taraftarlar için seyahat ve giriş koşulları nelerdir?
Üç ev sahibi ülkeyi gezmek için dikkatli bir planlama gerekir. Orta Doğu'dan seyahat eden çoğu taraftarın şunlara ihtiyacı olacaktır:
- ABD: B1/B2 Ziyaretçi Vizesi veya ESTA (uygun çift vatandaşlar için).
- Kanada: Vizesiz seyahat edenler için Elektronik Seyahat İzni (eTA) veya standart Ziyaretçi Vizesi.
- Meksika: Birçok Arap pasaportu vize gerektirir, ancak geçerli ABD vizesi sahipleri genellikle otomatik olarak giriş izni alırlar.
Sınır geçişlerini kolaylaştırmak için FIFA Fan ID'yi (Hayya kartına benzer) kullanın.
Miami ile Seattle arasındaki iç hat uçuşları 6 saatten fazla sürebilir; bu nedenle, daha uygun fiyatlardan yararlanmak için çok şehirli uçak bileti paketlerini erkenden rezerve edin.
Kuzey Amerika'ya Dünya Kupası uçuşları nasıl alınır?
Los Angeles, Toronto veya Mexico City'ye gidiyor olun, Skyscanner gibi uçuş karşılaştırma sitelerini kullanarak dünya çapındaki havayollarının fiyatlarını karşılaştırmalı ve mevcut en ucuz bileti almalısınız.
Uçuş rezervasyonunuzu yaptıktan sonra, öngörülemeyen iptal veya program değişikliklerine karşı korunmak için esnek bir seyahat sigortası planı eklemeyi düşünün.
Çantanızı hafif tutun, ancak maç biletiniz, pasaportunuz ve basılı seyahat programınız gibi gerekli eşyaları yanınıza alın. Böylece güvenlik kontrolünden daha hızlı geçebilir ve gereksiz ücretlerden kaçınabilirsiniz.
Maç gününde sorunsuz bir deneyim yaşamak için stadyuma erken gelin ve yerel ulaşım seçeneklerini öğrenin.
Bu basit adımları planlayıp uygulayarak, gereksiz stres veya masraflar olmadan turnuvanın her anının tadını çıkarabilirsiniz.
2026 Dünya Kupası maçları için nerede kalınır?
Çeşitli konaklama seçenekleri mevcut olsa da, ev sahibi şehirlerdeki talebin benzeri görülmemiş düzeyde olması bekleniyor. Bu nedenle, en iyi fiyatları ve stadyumlara veya toplu taşıma araçlarına yakın bir konumu garantilemek için otel rezervasyonunuzu erken yaptırmanız çok önemlidir.
Booking.com, iade edilebilir odalar ve sonradan ödeme gibi esnek seçenekler sunarak, planlarınızda veya takımınızın performansında değişiklik olması durumunda finansal risk almadan konaklamanızı garantilemenizi sağlar.
2026 Dünya Kupası için yerel ulaşım
ABD ve Kanada, arabalara büyük ölçüde bağımlı olmalarıyla bilinse de, ev sahibi şehirler Dünya Kupası için gelişmiş toplu taşıma ağları kurmanın yanı sıra otopark ve ulaşım sistemlerinde değişiklikler yaparak elinden gelen her şeyi yapıyor.
Yerel halk gibi dolaşmak için bilmeniz gereken her şey burada:
- Akıllı ulaşım uygulamaları: Yola çıkmadan önce uygulamaları indirin. Bu, özellikle taraftar bölgeleri ile konaklama yeriniz arasında gidip gelirken ulaşım rezervasyonu yapmanızı ve seyahat etmenizi çok daha kolay hale getirecektir.
- New York, Toronto ve Los Angeles gibi merkezlerde, metro ve otobüs ağları stadyumlara doğrudan ve uygun fiyatlı ulaşım imkanı sunarak maç günlerindeki trafik sıkışıklığını atlatmanıza yardımcı olur.
- Araç kiralama: Katar milli takımını komşu ev sahibi şehirler arasında takip etmeyi planlıyorsanız, örneğin Houston'dan Dallas'a gibi nispeten kısa mesafeler için, kiralık araba sağlam bir seçimdir. Bu seçenek, grubunuza kendi hızında keşfetme özgürlüğü sağlar ve birlikte seyahat eden aileler veya arkadaşlar için çok uygun maliyetli olabilir.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları hangileridir?
2026 turnuvası, üç ülkede 16 ev sahibi şehri barındıran, tarihin en büyük turnuvası olacak.
Ülke
Stadyum (FIFA Adı)
Şehir
Kapasite
Kanada
BC Place (Vancouver Stadyumu)
Vancouver
54.500
BMO Field (Toronto Stadyumu)
Toronto
45.000
Meksika
Estadio Azteca (Meksiko Stadyumu)
Meksiko
87.523
Estadio Akron (Guadalajara Stadyumu)
Guadalajara
48.071
Estadio BBVA (Monterrey Stadyumu)
Monterrey
53.460
ABD
Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta Stadyumu)
Atlanta
75.000
Gillette Stadyumu (Boston Stadyumu)
Boston
65.878
AT&T Stadyumu (Dallas Stadyumu)
Dallas
92.967
NRG Stadyumu (Houston Stadyumu)
Houston
72.220
Arrowhead Stadyumu (Kansas City Stadyumu)
Kansas City
76.640
SoFi Stadyumu (Los Angeles Stadyumu)
Los Angeles
70.240
Hard Rock Stadyumu (Miami Stadyumu)
Miami
67.518
MetLife Stadyumu (NY/NJ Stadyumu)
New York/NJ
87.157
Lincoln Financial Field (Philadelphia Stadyumu)
Philadelphia
69.328
Levi's Stadyumu (San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu)
San Francisco
70.909
Lumen Field (Seattle Stadyumu)
Seattle
69.000