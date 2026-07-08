Arap taraftarlar için 2026 Dünya Kupası’na dair eksiksiz bir rehber: Biletler, grup bilgileri ve Kuzey Amerika’daki maç sahaları

2026 FIFA Dünya Kupası, MENA bölgesindeki futbol için tarihi bir dönüm noktası oldu; Kuzey Amerika’da düzenlenecek ve 48 takıma genişletilen turnuvaya rekor sayıda sekiz Arap ülkesi katılmaya hak kazandı.

Turnuva eleme turlarının ilerleyen aşamalarına doğru ilerlerken, bölgenin ilgisi, dünya sahnesinde adından söz ettiren kalan güçlü takımlara yoğun bir şekilde odaklanmaya devam ediyor.

Fas, muhteşem serüvenine devam ediyor. Hollanda ile oynadığı dramatik 32'li tur penaltı atışlarını atlatmayı başaran Atlas Aslanları, Houston'da ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada'yı 3-0 mağlup ederek Boston'da Fransa ile oynayacağı çeyrek final maçına çıkma hakkı kazandı. Bu arada, Mısır’ın tarihe geçen serüveni 16’lı turda yürek burkan bir sonla nokta koydu. Dallas’ta Avustralya’yı penaltılarla yenerek Dünya Kupası eleme turlarında ilk galibiyetini elde eden Firavunlar, Atlanta Stadyumu’nda son şampiyon Arjantin’e karşı 3-2’lik dramatik bir mağlubiyet yaşadı; Lionel Messi’nin liderliğindeki geri dönüş öncesinde 2-0’lık çarpıcı bir üstünlük kurmalarına rağmen turu geçmeyi başaramadılar.

GOAL, güncellenmiş turnuva tablosunu, 19 Temmuz’daki MetLife finaline giden yolu ve ABD, Kanada ve Meksika’daki stadyumlarla ilgili önemli bilgileri içeren kapsamlı turnuva rehberini sizlere sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda 32'li tura hangi Arap takımları yükseldi?

Sekiz ülke resmi olarak yerlerini garantiledi ve bu, FIFA tarihindeki en yüksek Arap dünyası temsilini oluşturuyor:

Fas : Atlas Aslanları, Dünya Kupası'ndaki efsanevi statülerini pekiştirmeye devam ediyor. Issa Diop'un uzatma dakikalarında attığı golün ardından Hollanda ile oynadıkları dramatik 32'li tur penaltı atışlarını (3–2) kazanarak turu geçen Fas, bu ivmeyi doğrudan Houston'daki NRG Stadyumu'na taşıdı. Fas, ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada’yı 3–0’lık ezici bir skorla mağlup ederek çeyrek finale çıkmayı kesinleştirdi. Takım şimdi, Boston Stadyumu’nda Kylian Mbappé’nin liderliğindeki Fransa ile merakla beklenen, nefes kesici bir çeyrek final mücadelesine çıkacak.

2026 Dünya Kupası fikstürü: Arap takımlarının eleme turları

Seyahat planlarını yapan taraftarlar, ev sahibi şehirler arasındaki mesafelerin oldukça uzun olduğunu dikkate almalıdır. İşte 32'li turda Arap takımlarının tam fikstürü:

Eleme Turu:

Tarih Maç Mekan Biletler 9 Temmuz 2026 Perşembe Fransa - Fas Boston Stadyumu (Gillette Stadyumu), Foxborough, Massachusetts Bilet

2026 Arap Uluslar Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Büyük bilet çekilişleri ve ön satışlar geride kaldığına göre, sekiz Arap ülkesinden bir koltuk ayırtmak için daha stratejik bir yaklaşım gerekiyor.

MENA bölgesi ve Kuzey Amerika'daki Arap diasporasından gelen talep tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı, ancak stadyuma gitmenin yolları hâlâ açık.

İşte Arap taraftarlar için biletlerin mevcut durumu:

1. Son Dakika Satış Aşaması

Bu, FIFA'dan doğrudan satın alımlar için son resmi dönemdir ve şu anda devam etmektedir.

Nasıl işliyor: Biletler, FIFA.com/tickets adresinde ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır.

FIFA, maç günlerine kadar sürekli olarak yeni bilet stoku piyasaya sürüyor.

Mısır veya Fas gibi ülkelerin maçları "Tükendi" olarak görünüyorsa, portalı her gün saat 11:00 ET (19:00 GST) 'de kontrol edin. Yeni biletler genellikle bu saatlerde piyasaya sürülür.

2. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı

Bu, diğer taraftarlardan biletleri nominal değerinden satın almanın %100 güvenli tek yoludur; sizi dolandırıcılıktan korur ve biletin sizin adınıza geçerli olmasını sağlar.

Hedef Maçlar: Suudi Arabistan - Uruguay veya Ürdün - Arjantin gibi yüksek talep gören maçlar için en iyi seçeneğiniz budur; bu maçlarda seyahat edemeyen taraftarlar koltuklarını satışa çıkarır. Pazar yeri, maçın başlamasına bir saat kalana kadar açık kalır.

3. İkincil Piyasalar

FIFA resmi kanalları önermekle birlikte, StubHub gibi ikincil platformlar Kuzey Amerika pazarı için aktiftir.

Eleme Turları: Arap ülkelerimiz 32'li tur veya daha ileriye yükselirse, bu siteler genellikle biletler için birincil kaynak haline gelir, ancak fiyatlar muhtemelen nominal değeri aşacaktır.

Dikkat: 2026 biletlerinin tamamı tamamen dijital olduğundan ve yalnızca resmi FIFA biletleme uygulaması üzerinden temin edilebildiğinden, satıcının “Mobil Transfer” garantisi sunduğundan her zaman emin olun.

FIFA PASS

Orta Doğu'dan seyahat eden taraftarlar için hayati bir araç.

Vize Desteği: Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat edecek 2026 FIFA Dünya Kupası bilet sahipleri, vize randevu sürecini hızlandıran FIFA PASS ’tan yararlanabilir.

Mevcut tarihe göre, hala B1/B2 vizesine ihtiyacınız varsa, bu sistemi hemen kullanabilmek için bilet numaranızı hazır bulundurun.

2026 Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan başlarken (belirli Taraftar Kategorileri için), Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkelerde Arap taraftarlar için seyahat ve giriş koşulları nelerdir?

Üç ev sahibi ülkeyi gezmek için dikkatli bir planlama gerekir. Orta Doğu'dan seyahat eden çoğu taraftarın şunlara ihtiyacı olacaktır:

ABD: B1/B2 Ziyaretçi Vizesi veya ESTA (uygun çift vatandaşlar için).

Kanada: Vize muafiyeti olan yolcular için Elektronik Seyahat İzni (eTA) veya standart Ziyaretçi Vizesi.

Meksika: Birçok Arap pasaportu için vize gereklidir, ancak geçerli ABD vizesi sahipleri genellikle otomatik olarak giriş izni alırlar.

Sınır geçişlerini kolaylaştırmak için FIFA Fan ID’yi (Hayya kartına benzer) kullanın.

Miami ile Seattle arasındaki iç hat uçuşları 6 saatten fazla sürebilir; bu nedenle, daha düşük fiyatlardan yararlanmak için çok şehirli uçak bileti paketlerini erkenden rezerve edin.

Kuzey Amerika’ya Dünya Kupası uçuşları nasıl alınır?

İster Los Angeles'a, ister Toronto'ya, ister Mexico City'ye gidiyor olun, Skyscanner gibi uçuş karşılaştırma sitelerini kullanarak dünya çapındaki havayollarının fiyatlarını karşılaştırmalı ve mevcut en ucuz bileti almalısınız.

Uçuş rezervasyonunuzu yaptıktan sonra, öngörülemeyen iptal veya program değişikliklerine karşı korunmak için esnek bir seyahat sigortası planı eklemeyi düşünün.

Çantanızı hafif tutun, ancak maç biletiniz, pasaportunuz ve basılı seyahat programınız gibi gerekli eşyaları yanınıza alın. Böylece güvenlik kontrolünden daha hızlı geçebilir ve gereksiz ücretlerden kaçınabilirsiniz.

Maç gününde sorunsuz bir deneyim yaşamak için stadyuma erken varın ve yerel ulaşım seçeneklerini önceden öğrenin.

Bu basit adımları planlayıp uygulayarak, gereksiz stres veya masraflar yaşamadan turnuvanın her anının tadını çıkarabilirsiniz.

2026 Dünya Kupası maçları için nerede kalınır?

Çeşitli konaklama seçenekleri mevcut olsa da, ev sahibi şehirlerdeki talebin benzeri görülmemiş düzeyde olması beklenmektedir; bu nedenle, en iyi fiyatları ve stadyumlara veya toplu taşıma araçlarına yakın bir konumu garantilemek için otel rezervasyonunuzu erken yaptırmanız çok önemlidir.

Booking.com, iade edilebilir odalar ve sonradan ödeme gibi esnek seçenekler sunarak, planlarınızda veya takımınızın turnuva seyrinde değişiklik olması durumunda finansal risk almadan konaklamanızı garanti altına almanızı sağlar.

2026 Dünya Kupası için yerel ulaşım

ABD ve Kanada, arabalara yoğun bir şekilde bağımlı olmalarıyla bilinse de, ev sahibi şehirler, gelişmiş toplu taşıma ağları kurmanın yanı sıra otopark ve ulaşım düzenlemeleri yaparak Dünya Kupası için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Yerel halk gibi dolaşmak için bilmeniz gereken her şey burada:

Akıllı ulaşım uygulamaları: Yola çıkmadan önce uygulamaları indirin. Bu, özellikle taraftar bölgeleri ile konaklama yeriniz arasında gidip gelirken ulaşım rezervasyonu yapmanızı ve şehirde dolaşmanızı çok daha kolay hale getirecektir.

New York, Toronto ve Los Angeles gibi merkezlerde, metro ve otobüs ağları stadyumlara doğrudan ve uygun fiyatlı ulaşım imkanı sunarak maç günlerindeki trafik sıkışıklığını atlatmanıza yardımcı olur.

Araç kiralama: Katar milli takımını, Houston’dan Dallas’a gibi nispeten kısa mesafeli komşu ev sahibi şehirler arasında takip etmeyi planlıyorsanız, kiralık araba sağlam bir seçimdir. Bu seçenek, grubunuza kendi hızında keşfetme özgürlüğü sağlar ve birlikte seyahat eden aileler veya arkadaş grupları için oldukça uygun maliyetli olabilir.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileridir?

2026 turnuvası, üç ülkede 16 ev sahibi şehri barındıran, tarihin en büyük turnuvası olacak.