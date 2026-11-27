Arap milli takımlarını, U17 Dünya Kupası'nın telafisi olmayan eleme aşamasındaki son 32 turunda zorlu karşılaşmalar bekliyor.

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Gözler, grup aşamasında dikkat çekici sonuçlar alan Suudi Arabistan'a çevrildi. Belçika ile karşılaşacak olan Suudi Arabistan, grupta en çok Fransa'yı yenerek ses getirmiş, ardından Haiti'yi de mağlup ederek eleme turlarına adını yazdırmıştı.

Suudi Arabistan, Belçika karşısında bir Avrupa sınavına daha çıkacak ve bu maçta turnuvadaki yolculuğunu sürdürmeyi hedefleyecek.

Fas ise Şili ile karşılaşacak. Fas, bu maçta turnuvadaki Arap varlığını sürdürmeyi ve bir üst tura yükselmeyi amaçlıyor. Mısır'ı da Kolombiya karşısında zorlu bir mücadele bekliyor. Mısır, Panama'yı 4-1 yendikten sonra A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna kalmıştı.

Cezayir ise Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Cezayir, bu maçta son 16 turunun biletini almayı hedefliyor.

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Son 32 turu eşleşmeleri arasında başka zorlu karşılaşmalar da yer alıyor. Bunların başında İtalya-Tacikistan, Hırvatistan-Uruguay, Brezilya-Mozambik, Meksika-Arjantin, İspanya-Özbekistan ve Avustralya-Senegal maçları geliyor.

Ayrıca İrlanda Cumhuriyeti ile Fildişi Sahili, Mali ile Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore ile Japonya, Sırbistan ile Çin, Yunanistan ile Ekvador ve Fransa ile Uganda karşı karşıya gelecek.

48 takımın katıldığı U17 Dünya Kupası, 19 Kasım ile 13 Aralık 2026 tarihleri arasında Katar'da düzenleniyor. Son 32 turundaki eşleşmelerin galipleri son 16 turuna yükselecek ve dünya şampiyonluğu yarışı giderek kızışacak.