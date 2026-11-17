2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde 4. hafta maçları, Fas'ın elde ettiği başarı ve Komorlar dışındaki diğer Arap milli takımlarının sürpriz kayıplarıyla sona erdi.

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12 gruptaki 4. hafta karşılaşmaları, pazartesi ve salı günleri büyük heyecan içinde oynandı.

Sudan'a ağır yenilgi, Somali de kayıp yaşadı

İlk gün 4. hafta maçına çıkan tek Arap takımı, Senegal karşısında ağır bir yenilgi alan Sudan oldu.

4-2 kaybeden Sudan, 3 puanla 10. Grup'un son sırasında yer alırken Senegal 10 puanla liderliğini sürdürüyor.

Somali Milli Takımı da Gana'ya 1-0 yenildi ve 3. Grup'ta puansız şekilde son sırada kaldı. Gana ise 6 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

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İkinci gün: Arap takımları için hayal kırıklığı yaratan sonuçlar

Salı günü 7 Arap takımı sahaya çıktı ve genel olarak zayıf sonuçlar alındı.

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Malavi deplasmanında golsüz berabere kalan Mısır iki önemli puan kaybetti. Mısır, 8 puanla 2. Grup'ta ikinci sırada yer alırken 10 puanlı Angola'nın gerisinde kaldı. Malavi ise 4 puanla onları takip ediyor.

Libya ile Tunus 1-1 berabere kaldı ve iki takım da birer puanı hanesine yazdırdı.

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Libya Milli Takımı 4 puanla 8. Grup'ta 6 puanlı Uganda'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Tunus ise 3 puanla son sırada bulunuyor. Beraberlik, iki takımın beklentilerini de karşılamadı.

Cezayir, Togo deplasmanında 3-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Liderliğini koruyan Cezayir'in 7 puanı bulunuyor ve Togo'nun 1, Zambiya'nın ise 2 puan önünde yer alıyor.

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Kötü sonuçlar, Moritanya'nın Burkina Faso'ya 3-1 yenilmesiyle devam etti. Arap temsilcisi, 3 puanla 6. Grup'ta üçüncü sırada yer aldı ve turnuvaya katılma yarışına veda etti.

Fas ve Komorlar kayıptan kurtuldu

Bu haftada galibiyet alan Arap milli takımları yalnızca Fas ve Komorlar oldu.

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Nijer'i deplasmanda 1-0 yenen Fas, 12 puanla 1. Grup'un zirvesine yerleşti ve finallere puan kaybetmeden katılma hakkı kazandı.

Fas Milli Takımı'nın galibiyetini, Brahim Diaz'ın harika pasını değerlendiren Abdellah Ouazane'nin 22. dakikada attığı tek gol getirdi. Bu gol, kolay geçmeyen mücadelede ev sahiplerini öne geçirdi. Skoru eşitlemeye çalışan Nijer ise maç boyunca fileleri havalandıramadı.

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Fas, elemelere Gabon'u 2-0 yenerek başlamış, ardından Lesotho karşısında da aynı skorla kazanmıştı. Daha sonra Nijer'i 5-1 gibi farklı bir skorla geçen Fas, 4. haftada aynı rakibi bu kez 1-0 mağlup ederek kusursuz performansını sürdürdü.

Komorlar Milli Takımı ise ev sahibi Kongo'yu 1-0 yendi.

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Komorlar, 7 puanla 7. Grup'ta 10 puanlı lider Kamerun'un ardından ikinci sırada yer aldı. Namibya ise 3 puanla onları takip ediyor. Bu sonuçla Arap temsilcisi, Afrika Uluslar Kupası'na katılma yolunda önemli bir adım attı.