Ünlü Cezayirli spiker Hafız Derraci, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın Türk kulübü Trabzonspor'un saflarına katılmak üzere Trabzon şehrine gelişinde karşılaştığı coşkulu taraftar karşılamasına tepki gösterdi.

Derraci, "X" platformundaki resmî hesabından şu paylaşımı yaptı: "Mısırlı yıldız Muhammed Salah'a Türk kulübü Trabzonspor taraftarlarından coşkulu bir karşılama; bu manzara, dünya futbolunun en önde gelen yıldızlarından birinin sahip olduğu büyük konumu ve Türkiye içinde ve dışında oyunun tutkunlarının ona duyduğu sevgiyi yansıtıyor."

Cezayirli spikerin bu tweet'i, Mısır Milli Takımı kaptanının Türk topraklarına gelişine dair görüntülerin yol açtığı geniş tepki dalgasına eşlik etti; çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Türk basınında "yılın bombası" olarak nitelendirilen bu transferi karşılamak için havaalanında ve çevredeki sokaklarda toplandı.

Futbol alanındaki en önde gelen Arap medya seslerinden biri olan Derraci'nin bu yorumu, transferin Arap ve uluslararası boyutuna ve Muhammed Salah'ın dünyanın dört bir yanında sahip olduğu, eski kulübü Liverpool'un sınırlarını aşarak Türkiye Süper Lig'inde yeni taraftarlara ulaşan ezici popülariteye bir teyit olarak görülüyor.

Binlerce takipçi Derraci'nin tweet'ine tepki göstererek, sözlerinin manzarayı büyük bir isabetle özetlediğini ve Trabzonspor taraftarlarının karşılamasının, Salah'ın artık yalnızca bir futbolcu değil, her yerdeki oyun tutkunlarının duygularını birleştiren "küresel bir ikon" olduğunu kanıtladığını belirtti.