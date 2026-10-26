Fas'ın Altın Top ödül töreninde beslediği umutlar 3 farklı rotaya dağılıyor. Zira Ashraf Hakimi en prestijli bireysel ödüller için rekabet etmeyi hedeflerken, Yassine Bounou en iyi kaleci ödülünü kazanmaya çalışıyor; Ayoub Bouaddi ise dünya futbolunun en dikkat çekici genç yetenekleri arasındaki yerini pekiştirmeyi umuyor.

Faslı üçlü, "France Football" dergisinin 2025-2026 sezonu için açıkladığı aday listelerinde öne çıkıyor; bu durum, birinci sınıf yıldızlar, kaleciler ve yükselen yetenekler arasındaki Faslı isimlerin çeşitliliğini yansıtıyor.

Hakimi'nin adaylığı, Paris Saint-Germain forması altında geçirdiği dikkat çekici bir sezona dayanıyor. 8 gol kaydedip 10 asist yaptıktan ve takımın başta Fransa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Kulüpler Kıtalararası Kupası olmak üzere önemli kupalar kazanmasına katkıda bulunduktan sonra, kendisine Altın Top yarışında bir yer ayırttı.

Bounou'ya gelince, en iyi kaleci "Yashin" ödülü için verilen rekabete katılıyor; Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile Roshn Ligi'nde ortaya koyduğu performansın yanı sıra, güçlü hücumlarla ve kale önünde belirleyici anlarla başa çıkması gereken 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımıyla destekleniyor.

En iyi genç oyuncu kategorisinde ise, savunma görevlerini yerine getirme ve hücum kurulumuna katkı sağlama becerisiyle dikkat çeken Ayoub Bouaddi'nin adı öne çıkıyor.

Henüz 18 yaşını aşmamış olan Bouaddi'nin varlığı, Fas'ın ödüllerdeki temsiline geleceğe yönelik bir boyut katıyor. Zira kendisi, Avrupa sahnesinde geniş bir takip gören yetenekler arasında ayaklarını yere sağlam basmaya çalışan yükselen bir nesli temsil ediyor.



