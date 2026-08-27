Manchester City, dünya futbolunun en dikkat çekici yeteneklerinden birini, Faslı Ayoub Bouaddi'yi Fransız ekibi Lille'den kadrosuna katarak bu dönemde büyük bir transfere imza attı.

Manchester City, dün Çarşamba günü resmi web sitesi üzerinden, Faslı Ayoub Bouaddi ile Fransız ekibi Lille'den 5 yıllık bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Transfer işlemlerinin tamamlanması ve uluslararası izinlerin alınmasının ardından oyuncu, İngiliz kulübüyle 2031 yılına kadar birlikte olacak.

18 yaşındaki Bouaddi, Lille forması altında 96 maça çıkmasının yanı sıra Fas Milli Takımı ile 8 uluslararası müsabakada forma giymesinin ardından, dünya futbolunun en dikkat çekici genç yeteneklerinden biri olarak Manchester City'ye geliyor.

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Bouaddi ve Manchester City'nin orta sahasının yeniden inşası

Bouaddi'nin transferi, geçen sezonun ardından Manchester City'nin orta sahasında yaşanan kapsamlı değişikliklerin bir parçası olarak geldi.

Bu yaz süren transfer döneminde Rodri, Bernardo Silva ve Tijjani Reijnders Manchester City'den ayrıldı ve kulüp orta sahasını yeniden inşa etmek durumunda kaldı.

Manchester City, bu planı Nottingham Forest'tan Elliot Anderson'ı kadrosuna katarak başlattı, ardından bu yaz birçok kulübün hedefinde olan Ayoub Bouaddi için verilen mücadeleyi kazanmayı başardı.

Manchester City, bu sezon yeni kulübünde 32 numaralı formayı giyecek olan Bouaddi'ye, sahip olduğu büyük potansiyel sayesinde takıma hem savunmada hem de hücumda pek çok çözüm sunması ümidiyle bel bağlıyor.

Ayoub Bouaddi, en pahalı Arap oyuncu

Transferin mali detayları resmi olarak açıklanmadı, ancak AFP ajansı Lille kulübüne dayanarak bedelin 100 milyon avroya ulaştığını aktardı.

Bu transferin ardından Bouaddi, Eintracht Frankfurt'tan yaklaşık 75 milyon avro karşılığında Manchester City'ye geçen Mısırlı Ömer Marmuş'u geride bırakarak en pahalı Arap oyuncu oldu.

Marmuş, daha önce 2021 yılında Inter Milan'dan 70 milyon avro karşılığında Paris Saint-Germain'e transfer olan Faslı yıldız Ashraf Hakimi adına kayıtlı olan önceki rekoru kırarak en pahalı Arap oyuncu tahtına oturmuştu.

Ayoub Bouaddi: Creil'den Manchester City'ye

Ayoub Bouaddi, 2 Ekim 2007'de Fransa'nın kuzeyindeki Senlis şehrinde doğdu ve futbola 6 yaşında Creil kulübünde başladı.

Ardından Bouaddi, Lille'in gözlemcilerinin dikkatini çekti ve 2021 yılında kulübün altyapısına katıldı. Hemen parlamasıyla birlikte alt yaş kategorilerinde hızla yükseldi.

Bouaddi, ilk profesyonel sözleşmesini yalnızca 15,5 yaşındayken, Ağustos 2023'te imzaladı; bu durum, Fransız kulüp nezdindeki önemini yansıtıyor.

İki aydan kısa bir süre sonra, tam olarak 5 Ekim 2023'te Bouaddi, 16 yaşına girmesinden yalnızca üç gün sonra UEFA Konferans Ligi'nde Klaksvik karşısında sahaya çıkarak Lille A takımını temsil eden en genç oyuncu oldu.

Bununla da kalmadı; yaklaşık iki hafta sonra Ayoub, Fransa Ligi'nde Brest karşısında sahaya çıkarak 21. yüzyılda Fransa Birinci Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu oldu.

2024 yılı, Bouaddi'nin kariyerinin en önemli anlarından birine tanıklık etti; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında sahaya çıktı ve takımı 1-0 kazandı.

Bu yıllar boyunca Bouaddi, Lille kadrosunda vazgeçilmez bir unsurdu ve A takımla 96 maça çıktı.





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Bouaddi, Fransa yerine Fas'ı seçiyor

Ayoub Bouaddi'nin yeteneği, Fransa'da futboldan sorumlu yetkililerin dikkatini çekti ve çeşitli Fransa milli takımlarına dahil edildi.

Bouaddi, Fransa'nın alt yaş kategorisi milli takımlarını 21 yaş altı takımına kadar temsil etti ve A milli takımda oynamanın yolundaydı, ancak herkesi şaşırtan büyük bir değişiklik yaşandı.

Ayoub sonunda A milli takım düzeyinde, ailesinin ülkesi olan Fas'ı temsil etmeye karar verdi ve geçen Mayıs ayında Fas ile ilk uluslararası maçına çıktı, ardından aynı formayla 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etti.

Bouaddi, Arap ekibinin çeyrek finale yükseldiği ve Fransa karşısında elendiği turnuvada, Fas'ın altı maçının beşinde ilk 11'de sahaya çıktı.

Bouaddi, Fransa'ya karşı çeyrek final maçını 18 yaş ve 280 günlükken oynayarak, Dünya Kupası'nda bu turda oynayan tarihin en genç ikinci oyuncusu oldu; kendisinin önünde ise 1958 Dünya Kupası çeyrek final maçını 17 yaş ve 239 günlükken oynayan Pele yer alıyor.

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Bouaddi: Mahrez tecrübesi gözler önünde

Bouaddi, geçtiğimiz yıllarda Manchester City forması giyen ve mavi takımla tecrübeleri birbirinden farklı olan Arap oyuncular listesine katıldı.

Bu listenin başında, takımın Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere birçok kupa kazanmasına katkıda bulunan Cezayirli Riyad Mahrez (2018-2023) geliyor.

Ayrıca Mısırlı Ömer Marmuş, Tottenham'a transfer olmaya yaklaştığına dair haberlerin ortasında şu anda Manchester City kadrosunda yer alıyor.

Diğer bir Faslı olan Brahim Diaz da Manchester City forması giymiş, kariyerine altyapıda başlayıp A takıma kadar yükselmiş ancak çok fazla forma şansı bulamadan Real Madrid'e transfer olmuştu.

Ayrıca daha önce Cezayirli Ali Benarbia'nın yanı sıra hemşehrileri Karim Kerkar, Djamel Belmadi ve Djamel Abdoun, Katarlı Hüseyin Yasir el-Muhammedi ve Tunuslu Hatem Trabelsi gibi Arap oyuncular da Manchester City forması giymişti.

Bouaddi ise şimdi, Manchester City forması altında Araplar adına yeni bir tarih yazmak ve mavi formayı giyen bugüne kadarki en başarılı Arap sayılan Riyad Mahrez'in yaptığı gibi kupalar kazanmak şeklindeki büyük bir meydan okumayla karşı karşıya.