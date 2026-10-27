Taraftarlar, 2026-2027 sezonu Afrika Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası turnuvalarının grup aşaması kura çekimi sonuçlarını bekliyor.

İki turnuvada son 16 turuna yükselen takımların listesi tamamlandı; her turnuvada takımlar, her biri 4 takımdan oluşan 4 gruba ayrılacak ve her gruptan ilk iki takım çeyrek finale yükselecek.

Afrika Futbol Konfederasyonu'nun grup aşaması kura çekimini yarın çarşamba günü, 6 Ekim şehrindeki Mısır Futbol Federasyonu merkezinde gerçekleştirmesi planlanıyor.

Afrika Şampiyonlar Ligi: Kupa sahibinin yokluğunda torbalar

Ön eleme turlarında bazı sürprizler yaşandı; bunların en dikkat çekeni, kupa sahibi Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns'ın Angola ekibi Wellitts karşısında elenmesiydi.

On altı takımın turu geçmesinin ardından ilk torbaya tam bir Arap hâkimiyeti damgasını vururken, Mısır Zamalek ve Pyramids takımlarıyla güçlü bir varlık gösterdi.

Kura çekimi öncesi takımların torbalara dağılımı şu şekilde oldu:

Birinci torba: Zamalek, Pyramids, Tunus ekibi Espérance, Fas ekibi Berkane

İkinci torba: Sudan ekibi Hilal, Tanzanya ekibi Simba, Tanzanya ekibi Young Africans, Angola ekibi Petro Atlético

Üçüncü torba: Güney Afrika ekibi Orlando Pirates, Gine ekibi Horoya, Moritanya ekibi Nouadhibou, Cezayir ekibi MC Alger.

Dördüncü torba: Angola ekibi Wellitts, Tunus ekibi Club Africain, Maghreb de Fès, Kamerun ekibi Colombe Sportive.

Torbalara göre, son 16 turunda Arap takımları arasında eşleşmelerin yaşanması olası; hatta aynı ülkeden iki takımın aynı grupta yer alması bile mümkün.

Bu durum, Espérance'ın birinci torbada, aynı ülkeden rakibi Club Africain'in ise dördüncü torbada bulunması nedeniyle gerçekleşebilir; aynı şey Berkane ve Maghreb de Fès için de geçerli.

Konfederasyon Kupası: Ateşli bir rekabet

Konfederasyon Kupası, köklü bazı kulüplerin dikkat çekici varlığına sahne oluyor; bu da grup aşamasında ateşli bir rekabetin habercisi.

Bu tura yükselenlerin listesi tamamlandıktan sonra takımlar şu şekilde 4 seviyeye ayrıldı:

Birinci torba: Mısır ekibi Ahly, Cezayir ekibi USM Alger, Fas ekibi AS FAR ve (Cezayir ekibi CR Belouizdad ile Moritanya ekibi Douanes) eşleşmesinden turu geçecek takım

İkinci torba: Fas ekibi Raja, Kongo ekibi Maniema, Tanzanya ekibi Azam, Tunus ekibi Sfaxien.

Üçüncü torba: Libya ekibi Ahli Trablus, Tanzanya ekibi Singida, Mozambik ekibi Black Bulls, Mali ekibi Real Bamako.

Dördüncü torba: Togo ekibi ASKO Kara, Zambiya ekibi Red Arrows, Angola ekibi 1º de Agosto, Güney Afrika ekibi Durban City.

Burada da torbalar, bir sonraki turda Arap takımları arasında eşleşmelere ve AS FAR ile Raja gibi aynı ülkeden iki takımın aynı grupta yer almasına kapı aralıyor.