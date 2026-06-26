Arap dünyasının Dünya Kupası kadrosu... Salem Al-Dossari, Salah ve Al-Nusairi ile karşı karşıya

Yeşil Adalar maçı, Suudi milli takımının Dünya Kupası serüveninde sadece bir maç değil; aynı zamanda “Yeşil”lerin forveti Salem Al-Dossari için tarihle randevu niteliğinde.

“Yeşiller”in kaptanı, efsaneler kulübüne girmenin eşiğinde; Suudi futbol efsanelerinin rekorlarını egale etmesine sadece 90 dakika, Dünya Kupası’nda Arap golcülerin zirvesine çıkmasına ise tek bir gol kaldı. Bu gece, Al-Hilal yıldızının adı Dünya Kupası tarihine altın harflerle yazılabilir.

9 Dünya Kupası maçı... Al-Dossari efsanelerin kapısını çalıyor

Suudi "Al-Yaum" gazetesine göre, Salem Al-Dosari Yeşil Adalar karşısında forma giyerse, Dünya Kupası finallerindeki maç sayısını 9'a çıkaracak ve Sami Al-Jaber, Abdullah Suleiman ve Hüseyin Abdülgani'den oluşan tarihi üçlünün rekoruna eşitlenecek; böylece Dünya Kupası'nda en çok forma giyen ikinci Suudi futbolcu olacak.

Al-Hilal'ın yıldızı, 2018, 2022 ve 2026 yıllarındaki son üç Dünya Kupası'nda şu ana kadar 8 maça çıktı ve toplam 720 dakika sahada kaldı.

Rekor, 10 maçla efsanevi kaleci Muhammed El-Da’i’nin adına kayıtlıdır ve El-Dosari, Yeşiller bir sonraki tura yükselirse bu rekoru kırma şansına sahip olacaktır.

Arap oyuncular arasında zirveye sadece bir gol uzaklıkta

Al-Dosari’nin hedefi sadece maç sayısını aşmakla kalmıyor; Suudi Arabistan milli takım kaptanı, 2018’de Mısır’a, ardından 2022’de Arjantin ve Meksika’ya karşı attığı 3 Dünya Kupası golüne sahip.

Bu skor, onu şu anda Arapların en golcü oyuncuları olan Sami El-Jaber, Muhammed Salah, Wahbi El-Khazri, Youssef El-Nassiri ve İsmail Sebari ile ortak liderliğe taşıyor.

Yeşil Burun Adaları karşısında tek bir gol, El-Dosari’nin Dünya Kupası tarihindeki Arap golcülerin zirvesine tek başına oturması için yeterli olacaktır.

Dolayısıyla Yeşil Burun Adaları maçı sıradan bir maç değil; bu, Salem El-Dosari için Suudi ve Arap futbol tarihine yeni bir sayfa yazmak ve kendi neslinin devlerin rekorlarını aşabileceğini kanıtlamak için altın bir fırsat.