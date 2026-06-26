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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Arap dünyasının Dünya Kupası kadrosu... Salem Al-Dossari, Salah ve Al-Nusairi ile karşı karşıya

S. Al-Dawsari
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan
Yeşil Burun Adaları
Suudi Arabistan
Cabo Verde
ABD

Suudi Arabistan’ın efsaneleri arasında yer alan Al-Hilal yıldızı

Yeşil Adalar maçı, Suudi milli takımının Dünya Kupası serüveninde sadece bir maç değil; aynı zamanda “Yeşil”lerin forveti Salem Al-Dossari için tarihle randevu niteliğinde. 

“Yeşiller”in kaptanı, efsaneler kulübüne girmenin eşiğinde; Suudi futbol efsanelerinin rekorlarını egale etmesine sadece 90 dakika, Dünya Kupası’nda Arap golcülerin zirvesine çıkmasına ise tek bir gol kaldı. Bu gece, Al-Hilal yıldızının adı Dünya Kupası tarihine altın harflerle yazılabilir.

9 Dünya Kupası maçı... Al-Dossari efsanelerin kapısını çalıyor

Suudi "Al-Yaum" gazetesine göre, Salem Al-Dosari Yeşil Adalar karşısında forma giyerse, Dünya Kupası finallerindeki maç sayısını 9'a çıkaracak ve Sami Al-Jaber, Abdullah Suleiman ve Hüseyin Abdülgani'den oluşan tarihi üçlünün rekoruna eşitlenecek; böylece Dünya Kupası'nda en çok forma giyen ikinci Suudi futbolcu olacak.

Al-Hilal'ın yıldızı, 2018, 2022 ve 2026 yıllarındaki son üç Dünya Kupası'nda şu ana kadar 8 maça çıktı ve toplam 720 dakika sahada kaldı. 

Rekor, 10 maçla efsanevi kaleci Muhammed El-Da’i’nin adına kayıtlıdır ve El-Dosari, Yeşiller bir sonraki tura yükselirse bu rekoru kırma şansına sahip olacaktır.

Dünya Kupası
Yeşil Burun Adaları crest
Yeşil Burun Adaları
CPV
Suudi Arabistan crest
Suudi Arabistan
KSA

Arap oyuncular arasında zirveye sadece bir gol uzaklıkta

Al-Dosari’nin hedefi sadece maç sayısını aşmakla kalmıyor; Suudi Arabistan milli takım kaptanı, 2018’de Mısır’a, ardından 2022’de Arjantin ve Meksika’ya karşı attığı 3 Dünya Kupası golüne sahip.

Bu skor, onu şu anda Arapların en golcü oyuncuları olan Sami El-Jaber, Muhammed Salah, Wahbi El-Khazri, Youssef El-Nassiri ve İsmail Sebari ile ortak liderliğe taşıyor. 

Yeşil Burun Adaları karşısında tek bir gol, El-Dosari’nin Dünya Kupası tarihindeki Arap golcülerin zirvesine tek başına oturması için yeterli olacaktır.

Dolayısıyla Yeşil Burun Adaları maçı sıradan bir maç değil; bu, Salem El-Dosari için Suudi ve Arap futbol tarihine yeni bir sayfa yazmak ve kendi neslinin devlerin rekorlarını aşabileceğini kanıtlamak için altın bir fırsat.

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