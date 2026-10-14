Dünya futbolunun zirvesindeki geleceği açısından en tehlikeli sınavında, FIFA Başkanı Gianni Infantino, yarın perşembe günü Zürih'te yapılacak kritik FIFA Konseyi toplantısında muhaliflerinin karşısına çıkacak. Bu, başta Dünya Kupası olmak üzere büyük turnuvalarından bir hisseyi satmaya yönelik tartışmalı planının gürültülü bir şekilde çökmesinden bu yana gerçekleşecek ilk yüzleşme olacak.

Infantino, koltuğunun artık güvende olmadığının bilincinde olarak toplantı salonuna girecek; zira futbolun en büyük üç kıtasından kendisinin görevi bırakmasına yönelik çağrılar yükseldi ve oyunun dengelerini alt üst etmekle tehdit eden eşi görülmemiş bir bölünme ortaya çıktı.

Üç kıtanın isyanı

Kriz, FIFA'nın duvarındaki derin çatlağı ortaya çıkardı. İsyana Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Čeferin, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Başkanı Şeyh Selman bin İbrahim Al Halife ve Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Başkanı Victor Montagliani öncülük ediyor.

Üç başkan, ortak bir tutumla "FIFA'nın zirvesinde değişim zamanının geldiği" konusunda görüş birliğine vardı ve Infantino'nun derhal istifa etmesini talep etti. Temsilcilerinin, kendisiyle yüz yüze yüzleşmek üzere FIFA Konseyi toplantısına katılması bekleniyor.

Bu yüzleşme son derece hassas bir zamanlamada geliyor; zira Infantino, Mart 2027'de Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılacak yeniden adaylık seçimlerine hazırlanıyor. Adaylık belgelerinin sunulması için son tarih ise 18 Kasım.

Muhalefetin harekete geçtiğinin bir göstergesi olarak, İsviçre Milli Takımı ve Tottenham'ın eski savunmacısı Ramon Vega geçen hafta göreve adaylığını koyma niyetini açıkladı; ancak yarışa resmî olarak girmek için gerekli şart olan beş ulusal federasyonun desteğini aldığını henüz doğrulamadı.

Destek toplama savaşı ve Arap desteği

Öte yandan Infantino teslim olmuş görünmüyor; aksine, koltuğunu korumak için destek toplamak adına sert bir mücadele veriyor. Geçen hafta Yeşil Burun Adaları'nda Afrika futbolunun liderleriyle yaptığı görüşmede coşkulu bir karşılama ve sıcak bir alkışla ağırlandı. Ayrıca Rabat'taki seçimlerde Güney Amerika bloğunun desteğine güveniyor.

Asya Futbol Konfederasyonu yönetiminden gelen sert eleştirilere rağmen Infantino, aynı kıta içinde ağırlıklı bir bloğun desteğini güvence altına almayı başardı; bunların başında da kendisine destek verdiğini açıklayan bir grup Arap ülkesi yer alıyor.

Toplantının ardındakiler: Para ve Trump'a verilen ödül

"Reuters" ajansına konuşan bilgili kaynaklara göre, Infantino'nun muhalifleri şu an için kendisine güçlü bir alternatif bulma şansının az olduğunun farkında; ancak onu tedricen yalnızlaştırmaya ve geniş yetkilerini daraltmaya dayanan yeni bir stratejide kararlı.

Konseyin gündeminin, tartışmalı dış finansman anlaşmasının gözden geçirilmesinin ötesine geçerek daha hassas dosyaları da kapsaması bekleniyor. Bunların en öne çıkanları şunlar:

- FIFA'nın devasa mali rezervleri ve bunların 211 üye federasyona dağıtım mekanizması.

- Örgüt içindeki yönetişim çerçevesi ve disiplin işlemleri.

- FIFA'nın geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump'a tartışmalı bir biçimde verdiği "Barış Ödülü" etrafındaki süregelen tartışma.

Infantino'nun dış finansmana ilişkin önerisi, federasyonlara kalkınma finansmanı olarak 20 milyon dolar verilmesini, ayrıca 20 milyon dolar daha alma imkânı tanınmasını öngörüyordu. Avrupa ve Kuzey Amerika konfederasyonları ise buna, FIFA'nın 211 federasyonunun her birine doğrudan 10 milyon dolar ödemesi talebiyle yanıt verdi.

Dünyanın gözü üzerlerinde

Bu kritik ana ilişkin yorumda bulunan Küresel Spor Dürüstlüğü İttifakı'nın (SIGA) kurucusu ve CEO'su Emanuel Medeiros şöyle konuştu: "Dünyanın gözü üzerlerinde. Futbol dünyası, bu eşsiz fırsatı gerçekten bağımsız, kapsamlı ve şeffaf bir yönetişim incelemesi yapmak için değerlendiren bir konsey görmeyi bekliyor. Kesinlikle yeni bir ivme ve yeni bir dinamizm görmeyi diliyoruz."

Ancak 2016 yılında FIFA Yönetişim Komitesi'ne başkanlık eden ve ardından Infantino tarafından görevden alınan avukat ve siyasetçi Miguel Maduro daha karamsar bir tablo çizdi: "Perşembe günkü toplantıdan anlamlı bir sonuç çıkarsa şaşırırım."

Maduro şöyle devam etti: "Bir çalışma grubu kurduklarını, hatta bağımsız bir inceleme yapacaklarını açıklayabilirler; ancak FIFA'nın geçmiş siciline bakıldığında bu iki sürecin de güvenilirliği son derece sınırlı olacaktır. Böyle bir süreç, gerçekten bağımsız ve uygulanabilir değilse, yalnızca kamuoyu baskısını hafifletmeyi amaçlayan şekilsel bir işlemden ibaret olabilir."



