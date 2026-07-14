Arap bir aday gündemde... "UEFA", Infantino'yu görevden almayı planlıyor ve bir alternatif arıyor

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, kendisiyle ve Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) arasındaki anlaşmazlıkların artmasıyla birlikte, yaklaşan başkanlık seçimlerinde kendisine rakip olacak güçlü bir aday bulunması yönündeki Avrupa’daki çağrıların yoğunlaşması nedeniyle benzeri görülmemiş bir zorlukla karşı karşıya.

İngiliz “TALKSPORT” sitesi, UEFA üye ülkelerinin, Infantino’ya rakip olabilecek bir Avrupalı adaya destek toplamak için yoğun çabalar içinde olduğunu ortaya koydu. Oysa Infantino, gerçek bir rekabet olmaksızın oybirliğiyle yeniden seçilmeyi umuyordu.

Kırmızı kart krizi gerginliği alevlendirdi

FIFA Başkanı ile UEFA arasındaki gerginlik, Infantino’nun ABD Başkanı Donald Trump’tan bir telefon aldığının ortaya çıkmasının ardından daha da tırmandı. Trump, Infantino’dan 2026 Dünya Kupası’nda ABD’li forvet Fularin Balugun’a gösterilen kırmızı kartın yeniden gözden geçirilmesi için müdahale etmesini istemişti.

UEFA, FIFA’yı “kırmızı çizgileri aşmakla” suçladığı sert bir açıklama yayınlarken, Infantino ise cezayı iptal eden Disiplin Komitesi’nin bağımsızlığını savundu; ancak “kişisel değerlendirme” dışında yeterli bir açıklama sunmadı.

Infantino’nun rakipleri kimler olacak?

UEFA Başkanı Aleksander Čeferin, en güçlü olası aday olarak öne çıkıyor, ancak mevcut görevinde kalmayı tercih ediyor ve Infantino’ya doğrudan rakip olmaya niyetli değil.

Belçika, Polonya ve diğer Avrupa ülkelerinin federasyonları, Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi’yi destekleme eğiliminde; ancak haberlere göre Al-Khelaifi aday olma niyetinde değil. Eğer reddederse, Polonya, Legia Varşova’nın sahibi Dariusz Miodowski’yi destekleyecek.

Avrupa dışında, Victor Montagliani (CONCACAF Başkanı) ve Patrice Motsepe (CAF Başkanı) isimleri gündeme geliyor; ancak ilki mevcut görevine odaklanırken, ikincisi 2031 yılına kadar beklemeyi tercih ediyor.

En Büyük Avrupa Meydan Okuması

Infantino’yu devirmek isteyen UEFA federasyonlarının karşı karşıya olduğu asıl zorluk, Dünya Kupası’nı 48 takımdan 64 takıma genişletmeye yönelik iddialı planlarının, ayrıca Dünya Kulüpler Kupası’nı genişletip dört yılda bir yerine iki yılda bir düzenlenecek bir turnuvaya dönüştürme projesinin, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ve Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) üyeleri tarafından geniş destek ve büyük bir coşkuyla karşılanmasıdır.

Bu genişleme planları, küçük ve orta ölçekli ülkelere büyük turnuvalara katılma ve daha fazla mali gelir elde etme fırsatı sunuyor. Bu da Infantino’nun Avrupa kıtası dışında büyük bir popülerliğe sahip olmasını sağlıyor ve yaklaşan seçimlerde ona rakip olmaya çalışan herhangi bir Avrupalı adayın işini zorlaştırıyor.