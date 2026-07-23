Uluslararası bir gözetim raporu, şüpheli bahis ihlalleri nedeniyle 2026 Dünya Kupası erkekler turnuvasındaki maç sonuçlarının manipüle edilmesiyle bağlantılı olabilecek yedi vakanın tespit edildiğini ortaya koydu. Bu bulgular, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın açıkladıklarıyla doğrudan çelişiyor.

Spor müsabakalarındaki manipülasyonu izlemek ve bununla mücadele etmekle görevli bağımsız bir uluslararası ağ olan Kopenhag Grubu, turnuvada 104 maçı kapsayan bir gözetim sürecinin ardından yedi uyarı yayımladı.

Raporun tamamı henüz yayımlanmadı, ancak Avrupa Konseyi bulgularının bir özetini yayımladı. "The Athletic" gazetesine göre, turnuva boyunca şüphe uyandıran en dikkat çekici vakalar şunlar:

1 - Güney Afrikalı Themba Zwane'nin, ülkesinin Meksika karşısındaki açılış maçının 84. dakikasında gördüğü kırmızı kart.

2 - Amerikan kripto para tabanlı tahmin platformu "Polymarket"in, İspanya'nın Yeşil Burun Adaları'nı yenememesi üzerine topladığı 4,8 milyon dolar (3,6 milyon sterlin) değerindeki bahisler; grup aşamasındaki bu maç golsüz beraberlikle sona ermişti.

3 - İspanyol Ferran Torres'in Suudi Arabistan'a karşı 4-0 kazanılan maçta kaydettiği golün iptal edilmesinden önce video yardımcı hakem teknolojisi "VAR"ın üç buçuk dakika gecikmesi.

Rapor ayrıca Amerikalı forvet Folarin Balogun'un davasıyla ilgili çarpıcı ayrıntıları ortaya koydu. 2 Temmuz'da, yani oyuncunun son 32 turunda Bosna-Hersek karşısında kırmızı kart gördüğü aynı gün, "Polymarket" platformu şu soru üzerine bahis pazarı açtı: "Balogun Belçika'ya karşı oynayacak mı?"

FIFA disiplin kurulu, cezasının askıya alınmasının ardından oyuncunun maça çıkabileceğini ancak 5 Temmuz'da onayladı. Kopenhag raporu, turnuvada kırmızı kart gören ve hiçbirinin cezası kaldırılmayan diğer 14 oyuncunun hiçbiri için benzer bir pazar açılmadığına dikkat çekti.

Avrupa Konseyi'nin maç sonuçlarının manipülasyonuyla mücadeleye ilişkin Macolin Sözleşmesi kapsamında faaliyet gösteren grup, Balogun davasıyla ilgili yazılı bir açıklama talep etmek için FIFA'ya resmi bir başvuruda bulunduğunu belirtti. "The Athletic" gazetesi ise yorum almak için FIFA ve "Polymarket" ile iletişime geçti, ancak şu ana kadar herhangi bir yanıt alamadı.

Sonuçlarda çelişki

Kopenhag Grubu'nun bulguları şok edici oldu; çünkü bunlar, FIFA'nın dürüstlük çalışma grubunun salı günü turnuva boyunca "hiçbir maçta şüpheli bahis faaliyeti ya da manipülasyon göstergesi tespit edilmediğini" açıklamasından yalnızca bir gün sonra yayımlandı. Söz konusu grup ile Avrupa Konseyi'nin, 2019 yılında oluşturulan bu çalışma grubunun kendisinde bağımsız üye olarak yer aldığı biliniyor.

Buna karşılık Kopenhag Grubu, çarşamba günü yedi "sarı uyarı" tespit ettiğini açıkladı. Kendi tanımına göre sarı uyarı, kazanma olasılıklarında açıklanamayan dalgalanmaları veya sosyal medyadaki söylentileri içerebilecek "birden fazla ihlal göstergesi" bulunduğunda verilir.

Grup dört seviyeli bir sistem kullanıyor: yeşil "normal", sarı "düşük uyarı", turuncu "yüksek uyarı" ve kırmızı "en yüksek risk seviyesi".

Bu bağlamda, daha önce Kopenhag Grubu ile iş birliği yapmış bahis sektörü uzmanı Christian Kalb, "The Athletic"e yaptığı açıklamalarda bu uyarıların mutlaka manipülasyon olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

Kalb şunları belirtti: "Bu uyarılar, olasılıkların değişmesi veya likidite riskinden korunma gibi alışılmadık davranışlarla açıklanabilir. Dünya Kupası'ndaki bahis hacmi devasa boyutta ve her maç milyarlarca sterlini temsil ediyor; bu da kesin sonuçlar çıkarmayı zorlaştırıyor."

Ve ekledi: "Asıl sorun çıkar çatışması ve içeriden bilgiden kaynaklanıyor. Geleneksel bahis komisyoncuları, herkes en favori adaya oynadığında riskten korunmak için Polymarket gibi tahmin pazarlarını kullanabilir; onun kazanamaması sonucunu, kayıpları azaltmak için bir tür sigorta olarak kullanırlar."

Rapor, grubun 15 maçı, özellikle grup aşamasının son turunda, sıkı gözetim altına aldığını ve tartışmalı 12 vakayı analiz ettiğini bildirdi.

Grup, turnuvadaki toplam bahis hacmini yaklaşık 240 milyar dolar olarak tahmin etti; bu da 2022 Katar Dünya Kupası'ndaki bahis hacminin neredeyse iki katına denk geliyor.