Arsenal'in yıldızı Declan Rice, Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in kadrosundan milli maç arası döneminde çekilen beş İngiliz yıldızdan biri oldu.

Ayrıca Newcastle oyuncusu Tino Livramento ve Chelsea oyuncusu Cole Palmer, buna ek olarak Manchester United ikilisi Kobbie Mainoo ve Marcus Rashford da yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçlarından çıkarıldı.

İngiliz "The Sun" gazetesi, beş oyuncunun tamamının maruz kaldıkları sakatlık sorunları nedeniyle İngiltere Milli Takımı kadrosundan çekildiğini aktardı.

James Garner ve Morgan Gibbs-White daha sonra kadroya çağrıldı ve yarın salı günü takımın geri kalanıyla birlikte St. George's Park merkezine katılacaklar.

İngiltere, cumartesi günü Wembley Stadı'nda konuğu İspanya ile karşılaşacak, ardından salı günü Prag'da Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Bunu, 3 Ekim'de Hırvatistan ile karşılaşmak için Rijeka'ya yapılacak bir yolculuk izleyecek; ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 6 Ekim'de Çekya ile yeniden karşılaşmak üzere Londra'ya dönülecek.

Rice, İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki, üçüncülüğe ulaştıkları kampanyasının arkasındaki kilit isimlerden biriydi; bu, milli takımın 1966'da şampiyonluğu kazanmasından bu yana elde ettiği en iyi derece oldu.

Arsenal'in yıldızı, geçtiğimiz yaz Dünya Kupası'nda grup aşamasının Panama'ya karşı oynanan son maçı dışındaki tüm maçlarda forma giydi ve toplam milli maç sayısını 80'e yükseltti.

İngiliz gazetesi, Rice'ın çekilmesinin yük yönetimine dayandığına işaret etti.

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