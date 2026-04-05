Aralarında Mbappé ve Vinícius da var... Real Madrid'in altı oyuncusu Bayern Münih maçında ceza tehdidi altında

Real Madrid, önümüzdeki Salı günü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda konuk edeceği Bayern Münih ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında karmaşık bir disiplin sorunuyla karşı karşıya.

Real Madrid, UEFA kuralları gereği, bu maçta yeni sarı kartlar alması durumunda, Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak rövanş maçında 6 oyuncusunu kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Kart birikimi nedeniyle maçta oynayamayacak oyuncular listesinde Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Dean Hooysen ve Álvaro Carreras yer alıyor.

Mbappé, Manchester City ile oynanan 16 turu rövanş maçında kart gördükten sonra takım arkadaşlarına "tehlike bölgesinde" katıldı.

Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, özellikle sakatlık nedeniyle birçok yıldızının yokluğunda, bu sorunu aşmayı ve en az kayıpla atlatmayı umuyor.