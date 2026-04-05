Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

Aralarında Mbappé ve Vinícius da var... Real Madrid'in altı oyuncusu Bayern Münih maçında ceza tehdidi altında

Real Madrid - Girona
Real Madrid
Girona
La Liga
Real Madrid - Bayern Münih
Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi
K. Mbappe
J. Bellingham
Vinicius Junior
İspanya
Almanya
Fransa
İngiltere
Brezilya

Kraliyet Takımı halihazırda birçok oyuncunun yokluğuyla boğuşuyor

Real Madrid, önümüzdeki Salı günü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda konuk edeceği Bayern Münih ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında karmaşık bir disiplin sorunuyla karşı karşıya.

Real Madrid, UEFA kuralları gereği, bu maçta yeni sarı kartlar alması durumunda, Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak rövanş maçında 6 oyuncusunu kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Kart birikimi nedeniyle maçta oynayamayacak oyuncular listesinde Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Dean Hooysen ve Álvaro Carreras yer alıyor.

Mbappé, Manchester City ile oynanan 16 turu rövanş maçında kart gördükten sonra takım arkadaşlarına "tehlike bölgesinde" katıldı.

Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, özellikle sakatlık nedeniyle birçok yıldızının yokluğunda, bu sorunu aşmayı ve en az kayıpla atlatmayı umuyor.

