Manchester United'ın bazı oyuncularının, antrenmanlarda yer almamalarının ardından, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid karşısında oynanacak bir sonraki maçta forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.

Teknik direktör Michael Carrick'in ekibi, Premier Lig'de son dört maçında galibiyet alamadı. Takımın son zaferi, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının açılış maçında Azerbaycan ekibi Qarabağ karşısında alınan 4-0'lık sonuçla gelmişti.

Manchester United'ın en son darbesi ise geçtiğimiz cumartesi, Old Trafford'da Tottenham ile yaşanan 1-1'lik beraberlikle geldi. Spurs, Rodrigo Bentancur'un kırmızı kart görmesinin ardından maçı on kişi tamamlamasına rağmen 90+2. dakikada skoru eşitlemeyi başardı.

Sky Sports'un aktardığına göre, Atletico Madrid maçı öncesinde Manchester United'ın iki oyuncusu Luke Shaw ve Kobbie Mainoo ile ilgili belirsizlik sürüyor.

Gelecek maçlar AMA UEFA Youth League 10:00 MUN

İki futbolcu, takımın Rojiblancos ile karşılaşmak üzere İspanya'ya gideceği yolculuk öncesinde Carrington'daki antrenmanda yer almadı. United'ın, oyuncuların İspanya'nın başkentine gidip gitmeyeceği konusunda bir karar vermesi gerekiyor.

Ayrıca Benjamin Sesko, Patrick Dorgu ve Noussair Mazraoui da Atletico Madrid maçında forma giyemeyecek. Böylece bu oyuncular, uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak olan Manuel Ugarte'ye katılmış oldu.

Şunu da okuyun: "Ne ayıp!": Marcelo ve Gavi'nin ardından Vinicius'un kırmızı kartı İspanyol hakemlerin çifte standardını ortaya çıkardı

Sky Sports, Matthijs de Ligt'in pazartesi günü yapılan antrenman seansına katıldığını belirtti. Hollandalı savunmacı, geçtiğimiz kasım ayından bu yana sahalardan uzak kalmasına neden olan sırt sakatlığından kurtulmak için rehabilitasyon programına devam ediyor.

United'ı Atletico karşısında büyük bir tehlike bekliyor

Sky Sports muhabiri Danyal Khan, Atletico maçı öncesinde United'ın eksiklerine ilişkin olarak X üzerinden şu yorumu yaptı: "Luke Shaw, Patrick Dorgu ve Noussair Mazraoui'nin bu sabahki antrenmanda yer almamasıyla Manchester United için durum hiç iyi değil."

Khan şöyle açıkladı: "Atletico Madrid'in hücum etmeyi tercih ettiği bölgeler göz önüne alındığında, United'ın sol kanadı büyük tehlike altında olabilir." Muhabir, "Yarın (salı) sol bek pozisyonunda oynayacak futbolcuya yardım etme konusunda Rashford ya da Cunha'nın üzerindeki yük büyük olacak" diyerek, WhoScored sitesinin Atletico'nun merkezden ya da kanatlardan yaptığı hücum oranlarını gösteren ve kendisinin dikkat çektiği noktayı ortaya koyan istatistiğinden yararlandı.









Carlos Baleba ise United formasıyla ilk kez ilk 11'de yer almayı hedefliyor. Yaz döneminde Brighton'dan 70 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Kamerunlu futbolcu, cumartesi günü Tottenham karşısında ilk kez sahaya çıkmıştı.

Savunma oyuncusu Leny Yoro'nun, bugün akşam Madrid'deki Riyad Air Metropolitano Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında teknik direktör Michael Carrick'e eşlik etmesi bekleniyor.