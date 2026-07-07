Aralarında Kane ve Bellingham da var... Norveç maçı öncesinde İngiltere'yi "büyük bir ikilem" bekliyor

İngiltere milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda yarı finale yükselmesi halinde, kaptan Harry Kane’in de aralarında bulunduğu 5 as oyuncusunu sarı kart birikimi nedeniyle kadroda göremeyebilir; bu durum, çeyrek finalde Norveç ile karşılaşmadan önce Alman teknik direktör Thomas Tuchel’i gerçek bir ikilemle karşı karşıya bırakıyor.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre, "Üç Aslan" kadrosundaki 5 oyuncu, Vikingler karşısında sarı kart alırlarsa olası yarı final maçında forma giyemeyecekler. İngiltere milli takımı, Azteca Stadyumu’nda Meksika’ya karşı 3-2’lik cesur bir galibiyet elde ederek çeyrek finale yükselmeyi garantiledi; burada Erling Haaland ve Norveç milli takımıyla karşılaşacak.

FIFA kurallarına göre, grup aşaması ve çeyrek finalden sonra sarı kartlar silinir, ancak herhangi bir oyuncunun son 32 veya son 16 turunda sarı kart alması durumunda çeyrek finalde oynayamayacak; aynı şekilde, herhangi bir oyuncunun son 32, son 16 veya çeyrek finalde sarı kart alması durumunda yarı finalde forma giyemeyecektir.

Ceza tehdidi altındaki oyuncuların başında, Meksika kalesine iki gol atan ve Panama galibiyetinde belirleyici rol oynayan yıldız Jude Bellingham yer alıyor. Bellingham, Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçında sarı kart görmüş, ancak Meksika maçında kart almamıştı; bu da çeyrek finalde alacağı herhangi bir yeni uyarı, onu yarı finalde oynamaktan mahrum bırakacağı anlamına geliyor.

Aynı zamanda, Declan Rice, kaptan Harry Kane ve Niko O’Reilly de Meksika maçında sarı kart gördü; bu üç oyuncu da Bellingham’ın karşı karşıya olduğu aynı tehlikeyle karşı karşıya.

Bu dördüne ek olarak, Jordan Henderson da cezalandırılma riskiyle karşı karşıya. Meksika maçında yedek kulübesinde oturmasına rağmen saha kenarında yaptığı itirazlar nedeniyle uyarı alan Henderson’ın Dünya Kupası macerası, Mexico City’deki kutlamalar sırasında geçirdiği talihsiz bilek sakatlığı nedeniyle zaten sona ermiş gibi görünüyor.

Bu durum, Tuchel için gerçek bir ikilem oluşturuyor; turnuvada İngiltere’nin kaderini belirleyebilecek bu kritik maçta bazı as oyuncularının cezalandırılmasından çekinerek mevcut kadrosunu koruyup korumayacağını veya değişiklikler yapıp yapmayacağını düşünmek zorunda.

Jarell Quansah, Meksika karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Norveç maçında Tuchel’in kadrosunda yer almayacak gibi görünüyor; ancak İngiliz Futbol Federasyonu (FA), ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük tartışmalara yol açan bir emsalle ABD’li forvet Folarin Balogun’un cezasını kaldırmayı başarmasının ardından itirazda bulunmayı değerlendiriyor.

Bu kriz, Norveç karşısında kadrosunu yönetme konusunda zorlu bir sınavla karşı karşıya olan Tuchel üzerinde ek bir baskı yaratıyor. Özellikle de karşı tarafta Erling Haaland gibi bir forvetin bulunması, Tuchel’den çeyrek finalde galibiyet elde etmek ile olası bir yarı final maçı için as oyuncularını dinlendirmek arasında bir denge kurmasını gerektiriyor.