Barcelona kulübünün eski teknik direktörü İspanyol Xavi Hernandez, gelecek sezon Al Ahli'yi Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin yerine çalıştırmak için 3 Portekizli ile rekabete girdi.

Basın haberleri, Jaissle'nin bugün perşembe günü Al Ahli'nin teknik direktörlüğünden istifasını sunduğunu ve gelecek sezon eski teknik direktörleri Eddie Howe'un yerine Newcastle United takımını çalıştıracağını doğrulamıştı.

Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesi, Al Ahli'nin sportif direktörü Portekizli Rui Pedro'nun, Suudi takımını gelecek sezon çalıştırması için mevcut dönemde görüşeceği 3 isme yoğunlaştığını belirtti.

Xavi, yaklaşık iki sezondur, tam olarak 2023-2024 sezonunun sonunda Barcelona'nın teknik direktörlüğünden ayrılışından bu yana teknik direktörlük yapmamasına rağmen adaylar listesinin başında yer aldı.

Liste ayrıca, aynı Al Ahli'yi 2013-2014 sezonunda çalıştırmış olan ve son teknik direktörlük durağı geçen sezonun ikinci yarısında Nottingham Forest ile olan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'yı da içeriyordu.

Al Ahli'nin adaylar listesine koyduğu bir diğer Portekizli ise West Ham United takımının mevcut teknik direktörü Nuno Espirito Santo. Kendisi daha önce 2022 ile 2023 yılları arasında geleneksel rakip Al Ittihad ile çalışmış ve bu takımla lig ve süper kupa şampiyonluklarını kazanmıştı.

Gazete, bunun Rui Pedro'nun yoğunlaştığı asıl liste olduğunu, geçen sezon Al Ittihad'ı çalıştıran Portekizli Sergio Conceiçao ile Liverpool'un eski teknik direktörü Hollandalı Arne Slot'u içeren bir yedek listenin de bulunduğunu açıkladı.

Ancak İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, "X" sitesindeki kişisel hesabından yaptığı bir paylaşımda, Slot'un mevcut dönemde Al Ahli'yi çalıştırmayı düşünmediğini, büyük Avrupa liglerinden birinde çalışmaya dönmek için uygun teklifi beklediğini doğruladı.

Jaissle'nin 2023'ten bu yana Al Ahli'yi çalıştırdığı ve bu takımla üst üste iki sezon AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğunu kazanmayı başardığı, ayrıca tam 9 yıllık bir aranın ardından Suudi Süper Kupası şampiyonluğunu da elde ettiği hatırlatılmalı.