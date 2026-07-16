Aralarında iki Arap yıldız da var… 2026 Dünya Kupası’nda en çok kurtarış yapan kaleciler

"Squawka" ağının istatistiklerine göre, Paraguaylı kaleci Orlando Gil, şu ana kadar 23 kurtarış gerçekleştirerek 2026 Dünya Kupası'nda en fazla kurtarış yapan kaleciler listesinin başında yer alıyor.

Curacao kalecisi Eloy Room, 20 kurtarışla ikinci sırada yer alırken, aynı sayıda kurtarışla üçüncü sırada yer alan İsviçreli Gregor Kobel ile eşit durumda.

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Portekizli Diogo Costa, 19 kurtarışla dördüncü sırada yer alırken, onu 18 kurtarışla beşinci sırada Cape Verde'li kaleci Fozinha izliyor.

Suudi Arabistanlı Muhammed Al-Owais, Hollandalı Bart Verbruggen ve Norveçli Orian Niland ise her biri 16 kurtarışla altıncı sırayı paylaşıyor.

İranlı Ali Reza Piranvand ise 15 kurtarışla dokuzuncu sırada yer alırken, aynı sayıda kurtarışla onuncu sırada yer alan Faslı Yassine Bounou ile eşit durumda.

2026 Dünya Kupası’nda en çok kurtarış yapan kaleciler sıralaması:

1- Orlando Gil (Paraguay) — 23 kurtarış

2- Eloy Roem (Curaçao) — 20 kurtarış

3- Gregor Kobel (İsviçre) — 20 kurtarış

4- Diogo Costa (Portekiz) — 19 kurtarış

5- Fozinha (Yeşil Burun Adaları) — 18 kurtarış

6- Muhammed Al-Owais (Suudi Arabistan) — 16 kurtarış

7- Bart Verbruggen (Hollanda) — 16 kurtarış

8- Orian Niland (Norveç) — 16 kurtarış

9- Ali Reza Piranvand (İran) — 15 kurtarış

10- Yassine Bounou (Fas) — 15 kurtarış



