Aralarında iki Arap takımı da var: Suudi Arabistan, Asya Kupası'na 4 güçlü hazırlık maçıyla hazırlanıyor

Suudi Arabistan Millî Takımı, 7 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 AFC Asya Kupası için hazırlık programını açıkladı.

Kıta turnuvasının kura çekiminde Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman ve Filistin'den oluşan üç Arap takımıyla birlikte Birinci Grup'ta yer almıştı.

Suudi Arabistan Millî Takımı, bugün perşembe günü "X" platformundaki resmî hesabından yayımladığı açıklamada, takımın turnuva öncesi iki kamp gerçekleştireceğini ve bu kamplar sırasında Asya millî takımlarıyla 4 hazırlık maçı oynanacağını bildirdi.

Hazırlık döneminin ilk aşaması, önümüzdeki 9-17 Kasım tarihleri arasında Katar'da yapılacak bir hazırlık kampından oluşacak. Suudi Arabistan, aynı ayın 13 ve 17'sinde sırasıyla Güney Kore ve Özbekistan ile iki hazırlık maçı oynayacak.

İkinci aşama ise önümüzdeki 21 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın Khobar kentinde yapılacak bir kampı kapsıyor. Takım bu süreçte 27 Aralık ve 2 Ocak tarihlerinde sırasıyla Katar ve Ürdün ile karşılaşacak; Ürdün ile oynanacak maç basına kapalı olacak.

Suudi Arabistan Millî Takımı, önceki gün salı günü Asya Kupası'ndaki maçlarının tarihlerini açıklamıştı; bu tarihler şöyle:

Suudi Arabistan, kıta turnuvasındaki yolculuğuna 7 Ocak'ta Kral Fahd Spor Şehri Stadı'nda Filistin ile oynayacağı maçla başlayacak.

İkinci maç ise aynı statta, 12 Ocak'ta Umman'a karşı olacak.

Grup aşamasındaki üçüncü ve son maçını ise Suudi Arabistan, 17 Ocak'ta Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda Kuveyt'e karşı oynayacak.