Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı ve listede Cüneyt Çakır da yer alıyor.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda düdük çalmayı hedefleyen Çakır ile birlikte, daha önce liste dışı kalan iki hakem daha görevi devraldı.

Tugay Kaan Numanoğlu ve Bahattin Şimşek, Çakır ile birlikte görevleri iade edilen hakemler arasında yer aldı.

Üç hakem, hangi maçlara atandı?

Cüneyt Çakır, pazar günü saat 20.30'da oynanacak Antalyaspor - Kayserispor maçında düdük çalacak.

Bahattin Şimşek, TFF 1. Lig'de pazartesi günü 14.30'da başlayacak olan Tuzlaspor - Adanaspor karşılaşmasında görev yapacak.

Tugay Kaan Numanoğlu ise tıpkı Şimşek gibi, TFF 1. Lig'de pazartesi günü saat 20.30'da oynanacak Samsunspor - Altınordu mücadelesini yönetecek.

Neler yaşanmıştı?

Eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu yönetiminde 13 hakem, ani bir kararla liste dışı kalmıştı.

Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Burak Şeker, Abdulkadir Bitigen, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya, bu süreçte hiçbir maçta görev alamadı.

Gündoğdu'nun istifasının ardından yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu ve böylelikle yeni dönemin ilk haftasında, üç hakem yeniden aktif hale getirildi.

Daha fazlası için:

Agüero'dan 'mafya' itirafı

Türkiye'nin en yüksek kapasiteli 10 stadyumu

Liverpool'dan United ve City'e kınama