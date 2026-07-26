İspanya Millî Takımı'nın tarihinde ikinci kez şampiyonluğa uzandığı 23. Dünya Kupası'nın sona ermesinin üzerinden bir hafta geçmiş olmasına rağmen, turnuvanın yankıları küresel spor camiasında hâlâ sürüyor.

39 gün boyunca 104 maça sahne olan mücadelelerde, seçkin konumlarını teyit eden dünya yıldızları öne çıktı. Bunların başında Arjantinli Lionel Messi, İngiliz ikili Harry Kane ile Jude Bellingham ve Fransız Kylian Mbappé geliyordu.

Ancak turnuvanın bir başka yüzü daha vardı; öne çıkan bir dizi oyuncu beklenen seviyeyi gösteremedi.

Bu bağlamda, Amerikan "ESPN" ağı "en çok hüsran yaşatan" olarak nitelendirdiği 11 oyuncudan oluşan eksiksiz bir kadro yayımladı.

Listenin başında, gollere yol açan 3 ağır hata yapan ve Uruguay'ın turnuvaya erken veda etmesine neden olan Uruguaylı Fernando Muslera yer aldı.

Savunmada, alışılmadık bir mevkide oynatılmasının ağır bedelini Alman Joshua Kimmich ödedi. Hollandalı Virgil van Dijk ise takımının kalesinin 5 kez sarsılmasının sorumluluğunu üstlendi ve Fas karşısında belirleyici bir penaltıyı kaçırdı.

İngiliz Marc Guéhi yarı finalde yavaş kaldı; hemşehrisi Nico O'Reilly ise rakiplere Messi'nin iki gol üretmek için değerlendirdiği bir boşluk sunarak başarısız oldu.

Orta sahada, Uruguaylı Federico Valverde hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi. İskoç Scott McTominay elemelerdeki kilit rolüne rağmen beklentileri karşılayamadı; Portekizli Bruno Fernandes ise parlaklığını Dünya Kupası'na taşıyamadı ve yalnızca bir asist yaptı.

Hücumda, Amerikalı Christian Pulisic erken sakatlığının ardından seviyesine kavuşamadı; Alman Florian Wirtz ise "değeri en çok abartılan" oyunculardan birine dönüştü.

Ağ, Brezilyalı Neymar'a karşı acımasızdı ve yalnızca 37 dakika sahada kaldığı için varlığının anlamını sorgulayarak seçilmesini "her açıdan hatalı" olarak niteledi; özellikle de bunun millî takımı, o an daha iyi durumda olan João Pedro'yu kadroya katmaktan mahrum bıraktığını vurguladı.