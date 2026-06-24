Aralarında 11 Arap oyuncu da var... Dünya Kupası'nda 94 oyuncuyu tehdit eden tek bir tehlike

2026 Dünya Kupası grup aşamasının sona ermesine az bir süre kala, elemeyi garantileyen veya elemeye çok yakın olan milli takımlar, sarı kart birikimi nedeniyle oyuncularının son 32 turu maçlarında forma giyememe riskinden duydukları endişeyi artırıyor; zira belirleyici üçüncü tur başlamadan önce çok sayıda oyuncu, maçtan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya.

Bu yılki Dünya Kupası’nda disiplin konusunda dikkat çekici bir rakam ortaya çıktı; ilk iki turda kırmızı kart sayısı 8’e yükseldi ve bu, turnuvanın bu aşamasında eşi benzeri görülmemiş bir rakam.

Bu vakalar arasında, Paraguaylı oyuncu Miguel Almirón’un kartı da yer aldı. Almirón, rakipleriyle yaşadığı sözlü tartışma sırasında ağzını kapattığı için, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ve Uluslararası Futbol Kuralları Komitesi (IFAB)’nin turnuva sırasında uygulamaya başladığı yeni kurallar kapsamında ilk kırmızı kart gören oyuncu oldu.

Oyun dışı kalma cezası nasıl işliyor?

Dünya Kupası disiplin yönetmeliği, farklı iki maçta iki sarı kart gören herhangi bir oyuncunun cezalandırılmasını öngörüyor; bu da oyuncunun bir sonraki maça otomatik olarak katılamayacağı anlamına geliyor. Turnuvanın kısa sürmesi nedeniyle, eleme turlarında bir ana oyuncuyu kaybetmek herhangi bir milli takım için ağır bir darbe olabilir.

İspanyol "AS" gazetesinin yayınladığı bir habere göre, grup aşamasının son turu öncesinde, 94 oyuncu – bunlardan 11'i Arap milli takımlarını temsil ediyor – uzaklaştırma tehdidi altında yer alıyor. Bu oyuncuların herhangi birinin yeni bir sarı kart alması, milli takımı tur atlarsa 32'li turda oynamasına engel olacak.

Tehdit altındaki büyük yıldızlar

Listede turnuvanın en önde gelen yıldızlarından bazıları yer alıyor. Bunların başında İspanya'dan Pedri, Brezilya'dan Casemiro, Portekiz'den Bernardo Silva, İngiltere'den Declan Rice ve Belçika'dan Romelu Lukaku geliyor.

Listede ayrıca Hollanda’dan Memphis Depay ve Somerville gibi diğer önemli isimler de yer alıyor. Mısır milli takımında ise Ahmed Fattouh, Marwan Attia ve Hamdi Fathi son maça cezalı olarak girecekken, İran milli takımı da kaptanı Ehsan Haj Safi ve orta saha oyuncusu Saeed Ezzatollahi ile aynı tehlikeyle karşı karşıya.

Portekiz ve Brezilya en endişeli ülkeler

Portekiz, en çok etkilenen milli takımlardan biri gibi görünüyor; cezalandırılma tehlikesiyle karşı karşıya olan 4 oyuncusu Bernardo Silva, Renato Vieira, Tomás Araújo ve Nelson Semedo'dur.

Brezilya ise şampiyonluk yolunda ilerlemeye hazırlanırken, Casemiro, Roger Ibáñez ve Douglas Santos gibi 3 önemli oyuncuyu kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Tehlike altındaki oyuncuların tam listesi

İspanya: Pedri.

Mısır: Ahmed Fattouh, Marwan Attia, Muhannad Lasheen.

Kanada: Alistair Johnston, De Fugueroles, Cornelius.

Fas: İssa Diop.

Güney Afrika: Sibisi, Mbatha.

Fildişi Sahili: Frank Kessi, Jila Doi, Seko Fofana.

Gana: Yerenki, Iñaki Williams.

Yeşil Burun Adaları: Kastaner, Juninho Bacuna, Gary, Leandro Bacuna, Kominensia, Borges.

Bosna-Hersek: Lukić, Demirović, Katić, Dedić, Edin Džeko.

Hırvatistan: Petar Sučić.

İskoçya: Andy Robertson, Curtis, Hickey, McLean.

Avusturya: Busch, Laimer, Sabitzer.

Hollanda: Somerville, Memphis Depay, Van de Ven.

Portekiz: Bernardo Silva, Renato Vega, Tomás Araújo, Semedo.

İngiltere: Declan Rice.

Belçika: Romelu Lukaku, Castagne, De Kuiper.

Avustralya: Sotar, Cherkati, Italiano, Bos.

İsveç: Gudmundsson, Ayari, Bergvall.

Yeni Zelanda: Singh, McQuatt.

İsviçre: Denis Zakaria, Elvedi.

Çek Cumhuriyeti: Krejčí.

Suudi Arabistan: Muhammed Kano, Abdülilah Al-Omari, Salem Al-Dossari.

Güney Kore: Lee Kang-in, Lee Ji-hyuk, Baek Seong-ho.

Cezayir: Ramiz Zerouki.

Katar: Jasim Jaber, Mahmoud Abu Nada, Ahmed Fathi.

İran: İhsan Hac Safi, Saeed Ezzatullahi.

Özbekistan: Abdülkadir Husanov.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Bekel, Chancel Mbemba.

Brezilya: Douglas Santos, Roger Ibáñez, Casemiro.

Arjantin: Facundo Medina, Leandro Paredes.

Kolombiya: Jefferson Lerma, John Lokomi, Johan Mojica.

Ekvador: Alcevar, Boruto.

Paraguay: Galarza, Diego Gómez, Arce, Cáceres, Junior Alonso.

ABD: Chris Richards, Tyler Adams, Folarin Balogun, Anthony Robinson.

Meksika: Brian Gutiérrez.

Uruguay: Rodrigo Bentancur, Matías Olivera.

Sarı kartlar ne zaman silinir?

Turnuva kurallarına göre, grup aşaması sona erdiğinde biriken tüm sarı kartlar silinir ve oyuncular eleme turlarında yeni bir sayfa açarlar.

Bundan sonra, çeyrek final turunun sonuna kadar iki sarı kart alan oyuncuların cezalandırılmasına dayanan yeni bir sistem uygulanır; bu turun ardından kartlar tekrar sıfırlanır.

Bu sistem, hiçbir oyuncunun sarı kart birikimi nedeniyle final maçında yer alamamasını önlerken, sadece yarı finalde doğrudan oyundan atılma veya kırmızı kart alma durumunda uzaklaştırma riski devam eder.

Puan eşitliği ve diğer kriterler söz konusu olduğunda, renkli kartların bir milli takımı diğerinin yerine turnuvaya katılmaya hak kazanmasını sağlayabileceği için önem kazandığını belirtmek gerekir.

Grup aşaması sonunda takımlar arasında puan eşitliği durumunda eşitliği bozacak 8 kriteri inceleyin