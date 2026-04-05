Arabalar ve arsalar... Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasının ardından olağanüstü ödüller

Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımının oyuncularına ve teknik ekibine olağanüstü ikramiyeler verildiğini duyurdu.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımı, yaklaşık 52 yıl süren Dünya Kupası finallerindeki uzun yokluğuna son verdi.

"Africa Soccer" sitesinin haberine göre, Kongo Cumhurbaşkanı, "Çitalar"ın başarısını kutlamak için Halk Sarayı'nda bir tören düzenledi.

Tören sırasında Cumhurbaşkanı Tshisekedi, oyuncuların ve teknik ekibin performansını takdir etmek amacıyla verilecek ödülleri açıkladı.

Takımın her bir üyesi, yeni bir cip, maddi ödül ve bir arsa alacak.

Konuşmasında Kongo Cumhurbaşkanı, eleme sürecinde takımın gösterdiği özveriyi övdü, bu aşamaya gelmek için harcanan büyük çabaları vurguladı ve gelecekte de ilerlemeye devam etmenin önemini vurguladı.

"Bundan böyle, Dünya Kupası'na düzenli olarak katılmalıyız" dedi.

Ayrıca okuyun

