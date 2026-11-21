Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Grand Theft Auto VI’nın piyasaya çıkışı etrafındaki küresel çılgınlıktan hiç haberi olmadığını itiraf ederek güldürdü. Dünya, on yıldır üzerinde çalışılan projenin çıkışına odaklanmışken eski Milan orta saha oyuncusu, oyunun adını yeni bir otomobil modeli sandığını söyledi.

Reklam

Gattuso, oyun dünyasını sarsan yapımı otomobil sandı

Oyun dünyası, hayranların oynamak için 13 yıldır beklediği GTA VI’nın piyasaya çıkışıyla büyük bir heyecana kapıldı. Miami Heat ile Milwaukee Bucks arasındaki bir NBA maçında düzenlenen "A Night in Vice City" temalı etkinlik de dahil olmak üzere pazarlama kampanyaları dünya çapında zirveye ulaşırken bu kültürel fenomen Lazio kulübesinin tamamen uzağında kaldı. Basın toplantısında oyun hakkında soru yöneltilen Gennaro Gattuso’nun açık sözlü ve oyuna dair bilgisizliğini ortaya koyan yanıtı kısa sürede viral oldu.

Teknik direktörün kafa karışıklığı, oyunun adından kaynaklanıyor. Görünüşe göre Gattuso, Rockstar Games’in rekorlar kıran açık dünya oyun serisi yerine yüksek performanslı otomobil modellerini düşündü. Sky Sport Italia’nın aktardığına göre Gattuso, "Neden bahsettiğinizi bile bilmiyorum. Video oyunu mu? Bilmiyordum, adı yüzünden araba sandım" dedi.

Dijital çağda profesyonel standartları korumak

Bazı teknik direktörler gece geç saatlere kadar oyun oynamanın dinlenme ve performans üzerindeki etkisinden endişe duyabilir. Gattuso ise Lazio gibi bir kulüpte oynamanın belirli bir öz disiplin gerektirdiğine inanıyor. Oyuncularından sanal maceralar yerine fiziksel durumlarına öncelik vermelerini beklediğini açıkça belirten Gattuso, rekabetçi kalmak istiyorlarsa sezonun zorlu temposunda bu tür dikkat dağıtıcı şeylere pek yer olmadığını vurguladı.

Teknik direktör, gecenin ilerleyen saatlerinde açık televizyonları kontrol etmek için oyuncuların kapısını çalmayacağını da belirtti. Gattuso, "Oyuncularım gece oynarsa bu onların sorunu olur. Bir oyuncunun PlayStation oynayıp oynamadığını kontrol edip sormam. Yaptığınız iş için kendinize saygı duymanız gerekir" dedi.

Reklam Reklam

Oyuncuların durumunu kahvaltıda gözlemleyecek

Gattuso, oyuncuların enerji düzeylerini değerlendirmek için takımın birlikte yaptığı sabah kahvaltısından yararlanmayı planlıyor. Bir oyuncunun kahvaltı masasındaki bakışlarının ve beden dilinin çoğu zaman önceki geceyi ele verdiğine inanıyor. Bir oyuncu dinlenmek yerine Vice City sokaklarında dolaştıysa teknik direktör, son hazırlıklar için sahaya çıkmadan önce bunun anlaşılacağını düşünüyor.

Gattuso, "Birlikte yaptığımız kahvaltıda kimsenin geç saatlere kadar uyanık kalıp kalmadığını anlamaya çalışacağım" diye açıkladı. Gattuso’nun odağı ise tamamen "yeşil dikdörtgen" ve takımının kolay pes etmeyen Lecce’yi yenmek için doğru zihniyete sahip olmasını sağlamak.

Lazio’nun sosyal medya ekibi de çılgınlığa katıldı

İşin ironik yanı, teknik direktör oyundan habersizken kendi kulübü bu akıma katıldı. Lazio kısa süre önce sosyal medya hesaplarında Gattuso ile birkaç oyuncunun GTA evreninde yeniden tasvir edildiği mizahi bir video yayımladı. Videoda teknik direktörün avatarı Vice City ortamında gösteriliyor. Böylece Gattuso’nun oyun hakkındaki gerçek hayattaki bilgisizliği ile kulübün modern dijital pazarlama stratejisi yan yana getiriliyor.